Intelectuales cubanos exigen amnistía y fin de la represión política

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De nuevo este 18, un grupo de intelectuales encabezados por la académica Alina Bárbara López Hernández se manifestó para hacer valer demandas dirigidas al gobierno cubano y al Partido Comunista, con las que piden el cese de la persecución política, el respeto a la libertad de expresión, libertad para todos los presos políticos y la implementación de una Asamblea Constituyente.

“A pesar del cerco y de la escasez de petróleo, sí había patrullas, una en la salida de mi reparto y otra en el parque. O sea, que para custodiar sí hay patrullas y hay petróleo”, dijo a Martí Noticias López Hernández, que pudo llevar a cabo su protesta pacífica en el Parque de la Libertad de la capital matancera.

Cuenta la académica matancera que pudo esquivar la represión debido a que se desvió por un camino alternativo: “Pienso que por eso pude llegar al parque” y una vez ahí, a las fuerzas policiales se les hace más difícil la detención delante de las muchas personas que, a esa hora, pasean por el lugar, “sobre todo jóvenes del preuniversitario que queda en las calles cercanas”.

“Estuvieron muy vigilantes todo el tiempo, pero pude estar allí. Fui también a la Asamblea Municipal del Poder Popular que queda exactamente ahí en el área del parque, igual que el gobierno provincial y el Partido, a indagar por qué, si yo pedí el día 20 de febrero pasado una entrevista o despacho con un diputado y me tomaron los datos para avisarme, no me han avisado”.

El 6 de febrero, se presentó al Parlamento cubano el reclamo "¡Por la Amnistía Ya!", que busca la implementación de una ley de amnistía que beneficie a todos los presos políticos.

La petición, respaldada por 2,289 firmas, fue acompañada por solicitudes de entrevistas con los diputados que representan a los municipios en los que fue entregado también el documento.

“Ellos están obligados a escucharme. Independientemente de la protesta, yo voy a insistir también por las vías institucionales, que dicen ellos que están establecidas, para atender las quejas y reclamos de la población”.

En un mensaje publicado en su perfil de Facebook, López Hernández, una incansable crítica a la legitimidad del gobierno cubano, expresó su opinión sobre las conversaciones de Cuba y Estados Unidos sobre las que considera que la democratización y el respeto a los derechos deben ser metas impulsadas por los propios cubanos, pues los actores externos están más enfocados en la "apertura económica" y el capital.

Del mismo modo, cuestiona que el Partido Comunista esté dispuesto a negociar con su "enemigo histórico” por pura necesidad económica, pero se niegue rotundamente a dialogar con sus propios ciudadanos, a quienes tacha de "subordinados al imperio".

Otra de las participantes de la Protesta del 18, la historiadora Jenny Pantoja, fue a la tumba del poeta Rubén Martínez Villena en el Cementerio Colón, de La Habana.

Martínez Villena lideró la conocida Protesta de los 13, el 18 de marzo de 1923.

“Mi jornada de manifestación la dediqué en la mañana a hacer gestiones con el caso del preso Roilán Álvarez Rensoler, que está en huelga de hambre, no quiere ingerir nada más que sorbos de agua. Está en el Hospital Provincial de Holguín Lucía Íñiguez”, relató a nuestra redacción.

Álvarez Rensoler, un integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) se encuentra en un estado de salud crítico por una huelga de hambre que ha realizado por más de 45 días para denunciar su detención arbitraria y exigir su libertad inmediata.

Fue apresado el 30 de enero y acusado de la colocación de carteles antigubernamentales en varios municipios holguineros.

“Álvarez está entre la vida y la muerte por eso dediqué la mañana a llevar una carta a la Asamblea Nacional. Dijeron que es difícil que se tramite con la urgencia y la agilidad que requiere el caso y llevé otra carta a la Dirección Nacional de Establecimientos Penitenciarios, pero Roilán no aparece en el sistema porque está en Instrucción Penal, aún no se le ha hecho juicio, ahí no se puede hacer nada porque no está bajo esa jurisdicción”, lamentó Pantoja.

“En cuanto a la manifestación, las condiciones aquí son cada vez más difíciles, porque a medida que aumentan las reacciones, obviamente por la crisis humanitaria tan grave que vivimos, aumenta la represión. Entonces es muy complicado lograr articularse, lograr unirse”, recalcó.

La reflexión de Pantoja pone de manifiesto la perversa dinámica que enfrentan los cubanos bajo el régimen: a mayor necesidad de protesta por la depauperación económica, social y política; mayor es la mano dura del Estado.

“Hemos avanzado, ya tenemos el Foro por la Amnistía de los Presos Políticos y contra el disenso”, enfatizó Pantoja.

El Foro Acción por la Amnistía 2026 fue constituido en febrero de 2026 para exigir al Estado la promulgación de una Ley de Amnistía integral y la despenalización del disenso, a la vez que busca la liberación inmediata y la rehabilitación política y moral de más de mil presos políticos, rechazando destierros o indultos condicionados.

La historiadora habanera puntualizó que la persistencia en la protesta de los 18 se mantiene firme, pero ahora “con un enfoque mucho más crítico y agudo” frente a la realidad política actual. Si bien el respaldo a una asamblea constituyente sigue vigente, la posibilidad de concretarla se percibe cada vez más distante debido a un gobierno que prefiere el diálogo externo antes que escuchar a su propia gente.

En ese sentido, criticó que el oficialismo adopte una postura genuflexa ante figuras extranjeras, como el Presidente Donald Trump, mientras ignora los reclamos de su pueblo.

De acuerdo a la activista, no basta con un relevo de nombres si se mantiene la misma estructura del régimen; la transformación debe ser sistémica para evitar que el ciclo de opresión simplemente continúe bajo una nueva cara.

A la par que López Hernández y Pantoja Torres, otros intelectuales se manifiestan en las plazas y parques de diferentes pueblos y ciudades de la isla, Lídice Gónzalez, Jorge Fernández Era, Andrés Dovale Borjas, entre otros.

Fernández Era fue detenido por varias horas, según denunció en sus redes sociales.



"Fui detenido por un carro patrullero en que el que venían cuatro agentes, dos de la Seguridad y otros dos de la Policía. Por el despliegue, y por los segurosos filmándome con sus cámaras, la gente habrá pensado que dieron por fin con el segundo narcotraficante más buscado del mundo", detalló el escritor y activista.