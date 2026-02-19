Instruyen de cargos por desacato a Alina Bárbara López y Leonardo Romero Negrín

Getting your Trinity Audio player ready...

La académica Alina Bárbara López Hernández y el joven Leonardo Romero Negrín fueron detenidos el miércoles cuando se dirigían al Parque de la Libertad, en la capital matancera, para desarrollar la Protesta del 18, un ejercicio cívico mensual que reclama la liberación de presos políticos, el fin de la represión, la democratización del país y el cese del estado de indefensión ciudadana ante la crisis sistémica.



Durante las manifestaciones que se hacen en diversos parques y plazas de la isla, sus participantes han denunciado procesos judiciales injustos, la falta del debido proceso y la falta de transparencia a la fiscalía, así como la crisis económica y la falta de medicamentos.

Los activistas fueron trasladados a la estación policial de Playa y allí interrogados por la Seguridad del Estado.

“Nos detuvieron a Leo y a mí, lejísimo del parque, lejísimo, muchas cuadras antes. Después me explican que el arresto es para un ‘acta de advertencia’ por mis publicaciones en redes, no porque yo me iba a manifestar, supuestamente”, relató este jueves a Martí Noticias la historiadora.

“Nos llevaron para allá y nos tuvieron 12 horas. Nos instruyeron de cargos por desacato a los dos. El desacato fue porque Leo y yo estabamos muy lejos, él en los calabozos y yo en otra oficina dentro de la estación, pero lejos, y cuando llevábamos como cinco horas sin saber uno del otro, Leo empezó a gritar: ‘Alina, ¿tú estás bien?, y yo respondiéndole no sé qué’. Y ese es el desacato, que gritamos ahí dentro de la estación”, detalló.

La intelectual matancera no pudo cumplir su propósito de llevar a la Asamblea del Poder Popular de Matanzas la petición de amnistía para los presos políticos que se había depositado en la Asamblea Nacional del Poder Popular a principios de febrero.

“Se ven muy nerviosos allá adentro en general. Yo pienso que están muy descolocados en este momento. La verdad que esa es mi apreciación”.

La mayoría de las reacciones en Facebook calificaron la detención como arbitraria, abusiva o motivada por miedo del gobierno a una mujer desarmada que ejerce sus derechos ciudadanos.

Los usuarios denunciaron violaciones de derechos humanos, desaparición forzada, falta de información a la familia y un clima general de represión política, pero en conjunto la percepción general es que estas acciones demuestran la fragilidad y el desgaste del sistema.

La historiadora y antropóloga Jenny Pantoja sí logró entregar la petición en la Asamblea Municipal de Diez de Octubre, en La Habana:

“Para que llegue también a los diputados de base y para que llegue también a los diputados a nivel nacional que tributan por esta Asamblea Municipal. Sabemos que esta Asamblea no tiene poder legislativo, pero queremos que llegue a la mayor cantidad de diputados posible. Así iremos haciendo en los municipios a los que podamos tener acceso”, dijo en un video enviado a Martí Noticias.

Después se dirigió a la Fragua Martiana en Centro Habana, donde honró al Maestro con las demandas que hacen al gobierno cubano.

“Nos seguimos pronunciando a favor de la libertad de Cuba, en contra de la represión y el hostigamiento contra las personas que pensamos diferente y que queremos una Cuba diferente. Nos pronunciamos, todas las personas que nos manifestamos hoy, por la libertad de los presos políticos”, subrayó.

El doctor Andrés Dovale Borjas también protagonizó una demostración delante del busto de José Martí ubicado en la Avenida 41, en el municipio habanero de Marianao.

López Hernández y Pantoja enfrentan un proceso penal por hechos que ocurrieron el 18 de abril de 2024, cuando intentaban viajar desde Matanzas hacia La Habana para realizar una protesta pacífica.

La fiscalía del régimen solicita cuatro años de privación de libertad para López por los delitos de desobediencia y desacato, y tres años para Pantoja por el cargo de atentado. Ambas han declarado que no aceptarán sanciones, pues implicaría admitir delitos que no cometieron.

El juicio, que estaba programado para el 30 de enero de 2026 en el Tribunal Municipal de Matanzas, fue suspendido a última hora sin que se fijara una nueva fecha.