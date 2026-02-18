Detienen a Alina Bárbara López y Leonardo Romero Negrín en Matanzas

Getting your Trinity Audio player ready...

La académica Alina Bárbara López Hernández y el manifestante del 11 de julio de 2021, Leonardo Romero Negrín, fueron detenidos este miércoles 18, el día en que cada mes un grupo de intelectuales y artistas desarrollan un ejercicio cívico que reclama la liberación de presos políticos, el fin de la represión, la democratización del país y el cese del estado de indefensión ciudadana ante la crisis sistémica.

López y Romero Negrín se encuentran detenidos en la unidad de la Policía de Playa de la capital matancera, dijo a Martí Noticias Cecilia Borroto, una de las hijas de la intelectual matancera.

“Realmente no sé si lo logró”, dijo Borroto en referencia a la realización de la protesta: “No supimos en qué momento la detuvieron”.

"La policía se negó a proporcionar esta información vía telefónica, lo que es una violación a la Constitución. Otra de las muchísimas violaciones de cada día. En la estación, donde nos personamos, "conversando " con Alina . Nos dicen que no es necesaria la presencia de su abogada, otra violación", escribió la hija.

"Si le sucede algo a mi mamá o tiene un rasguño esto será hasta las últimas consecuencias. También velamos por la integridad de Leo", escribió en Facebook Borroto.

Tampoco es conocido el paradero de la historiadora y antropóloga Jenny Pantoja en La Habana.

López Hernández y Pantoja están bajo un proceso penal por hechos que ocurrieron el 18 de abril de 2024, cuando intentaban viajar desde Matanzas hacia La Habana para realizar una protesta pacífica.

La fiscalía solicita cuatro años de privación de libertad para López por los delitos de desobediencia y desacato, y tres años para Pantoja por el cargo de atentado. Ambas han declarado que no aceptarán sanciones, pues implicaría admitir delitos que no cometieron.

El juicio que estaba programado para el 30 de enero de 2026 en el Tribunal Municipal de Matanzas, fue suspendido a última hora sin que se fijara una nueva fecha.