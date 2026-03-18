Artista cubano detenido en protestas en La Habana será deportado a Camagüey

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El artista visual cubano Dayán Melián Castro, detenido la noche del 11 de marzo durante las jornadas de protestas y cacerolazos contra los apagones en La Habana, será deportado a la provincia de Camagüey.

A pesar de residir en el barrio habanero de Mantilla desde hace una década, las autoridades ejecutan la medida basándose en su dirección oficial.

Melián Castro fue capturado el 11 de marzo durante una manifestación pacífica en la capital. Tras su detención, fue trasladado a la unidad policial del Capri y posteriormente al centro de clasificación del Ministerio de Interior (MININT), conocido como El Vivac.

“A Dayan lo capturaron el día 11 de marzo por una manifestación. Los vecinos fueron los que le avisaron a su mamá. Al otro día ella logró ir al Capri", explicó a Martí Noticias Laura Núñez, amiga del artista.

"Le dijeron que tenía una multa de 7.000 pesos. Ellos pagaron esa multa, tenemos la foto de la multa y el comprobante de pago”. Sin embargo, Núñez denuncia que la información dentro del centro de detención ha sido contradictoria.

“Le comenzaron a decir allá adentro que su mamá no había pagado ninguna multa. Su mamá fue al Capri a reclamar y le dijeron que tenía que ir al banco a buscar el comprobante. Ahora lo último es que Dayán la llamó y le dijo que tenía que pagar 7.000 pesos más como una fianza para que saliera. Ella no entiende por qué tiene que pagar el mismo dinero dos veces”, explicó.

La medida de traslado hacia Camagüey responde a una directiva aplicada durante las recientes detenciones en la capital.

“Lo que le dijeron era que lo iban a trasladar para el Vivac y desde allá para Camagüey porque la orientación es que todo el que detuvieran manifestándose que no fuera de La Habana, lo deportarían para su provincia”.

Dayán Melián Castro es natural del municipio Florida, en Camagüey. La curadora de arte y activista Anamely Ramos destacó en sus redes sociales el perfil del joven.

“Es un artista visual con una vasta producción asociada al rol político y social del arte... Es, además, un joven masón que asume conscientemente esa guía para sus convicciones cívicas y patrióticas. Hacemos un llamado a organizaciones culturales y de derechos humanos a mantenerse atentos a su situación y exigir garantías para su integridad”.

Actualmente, la familia espera aclarar la situación de la fianza duplicada y obtener una copia de los documentos que el artista fue obligado a firmar bajo custodia.