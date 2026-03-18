Represión en Cuba, una puerta giratoria de excarcelados y detenidos

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El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denuncia un recrudecimiento de la represión en la isla, en un contexto marcado por excarcelaciones parciales de presos políticos como parte de un acuerdo con el Vaticano.

Según la organización, lejos de representar una apertura real, estas liberaciones ocurren en paralelo con nuevas detenciones y un incremento de acciones represivas contra la población.



De acuerdo con el informe divulgado, el régimen cubano ha excarcelado a 21 presos políticos. Sin embargo, al mismo tiempo ha detenido arbitrariamente al menos a 15 personas por participar en protestas en distintas provincias del país, especialmente en Morón, Ciego de Ávila.



El OCDH documentó además al menos 35 acciones represivas entre el 13 y el 16 de marzo, dirigidas contra manifestantes, periodistas, activistas, familiares de presos políticos y opositores.

Entre estas acciones figuran detenciones arbitrarias, amenazas, vigilancia policial permanente en viviendas, arrestos domiciliarios, citaciones, hostigamiento y denuncias de abusos dentro de las prisiones.

En declaraciones a Martí Noticias, el jefe de estrategias del OCDH, Yaxis Cires, cuestionó la falta de transparencia y el alcance limitado del proceso de excarcelaciones.



“Lo que estamos viendo es que el proceso de excarcelaciones, que ya de por sí era de poco alcance numérico, ahora también es muy lento y poco transparente”, afirmó.



“Esto aumenta el sufrimiento de los familiares y la inquietud también de los propios presos políticos”, añadió.



El representante del OCDH advirtió además que estas excarcelaciones se producen en medio de un aumento sostenido de la represión en el país. “Estamos denunciando eso, pero también el hecho de que esto ocurre en medio de un aumento de la represión en Cuba, donde hay detenciones arbitrarias, retención de periodistas y activistas en sus casas, amenazas y detenciones de líderes religiosos”, explicó.



Para Cires, la situación refleja un patrón cíclico de represión. “Estamos como en una especie de puerta giratoria. Salen unos cuantos, pero aumenta la represión sobre muchos y detienen a otros. Es una situación gravísima”, alertó.



La organización también denunció que estas prácticas evidencian una estrategia sistemática de control social. “Estos hechos evidencian un patrón de presión y control dirigido a silenciar la protesta y limitar el ejercicio de derechos fundamentales”, indicó el OCDH en su comunicado.



Entre los casos más preocupantes, el Observatorio señaló que al menos 12 personas permanecen detenidas o en paradero incierto tras las protestas recientes, incluidos dos menores de edad, uno de ellos de 15 años que habría resultado herido por un disparo en la pierna.

Las 12 personas que permanecen detenidas o sin confirmación de liberación son las siguientes:

Ángel Baldomero Quintana Martínez Bryan Pérez Muñoz Erick Simón Toledano Iledier Tabuada Machado Jonathan Muir Burgos (16 años) Juan Manuel Griñán Clemente Kevin Samuel Echeverría (15 años, baleado en una pierna) Raicer Crespo Silvio de la Caridad Quintana Martínez Vladimir Ortiz Ortiz Yaisdely Castillo Hernández Yosuan Naranjo

Los liberados hasta la fecha, después de su detención de forma arbitraria, son:

Catherine Gutiérrez Sánchez Elier Muir Ávila Rolando Pérez Lora



El OCDH sostiene que, aunque las excarcelaciones han sido presentadas como un gesto en el marco del acuerdo con el Vaticano, la realidad sobre el terreno refleja un endurecimiento del control estatal en medio de un creciente descontento social provocado por la crisis económica y las restricciones a las libertades fundamentales.



En este escenario, la organización insiste en que la liberación de presos políticos debe ser total, transparente y acompañada del cese inmediato de la represión, para evitar que continúe lo que califican como un ciclo de detenciones y liberaciones que no resuelve la situación de derechos humanos en Cuba.