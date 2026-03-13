Entregan la llave de la ciudad de Hialeah a José Daniel Ferrer

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El líder opositor cubano José Daniel Ferrer recibió la Llave de la Ciudad de Hialeah en un acto encabezado por el alcalde Bryan Calvo, quien destacó la trayectoria del disidente como símbolo de resistencia frente al régimen de La Habana.

En una publicación en redes sociales, el alcalde afirmó que el reconocimiento busca honrar la labor de Ferrer en defensa de los derechos humanos en la isla y subrayó el significado especial que tiene para una ciudad con una amplia comunidad de exiliados cubanos.

“Tuvimos el honor de entregar la Llave de la Ciudad de Hialeah al líder de la oposición cubana, José Daniel Ferrer”, expresó Calvo.

“Durante años, Ferrer ha defendido la libertad y los derechos humanos en Cuba, a menudo a un gran costo personal. Su valentía y su voz se han convertido en un símbolo de resistencia para muchos de quienes continúan luchando por la libertad en la isla”.

“En una ciudad construida por generaciones de exiliados cubanos, reconocer su liderazgo reviste un profundo significado. Hialeah siempre estará al lado de aquellos que se niegan a guardar silencio ante la opresión y que continúan luchando por una Cuba libre”, señaló.

Ferrer agradeció el gesto y elogió al alcalde por su compromiso con la causa de la libertad en Cuba.

“Gracias al alcalde de Hialeah Bryan Calvo por el honor que me concedió. Me siento muy honrado y agradecido con este prometedor político comprometido con su ciudad y con la libertad de Cuba”, dijo Ferrer. “Este joven y brillante amigo llegará muy lejos sirviendo al pueblo en esta gran nación”.

Ferrer, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), llegó a Estados Unidos en octubre de 2025 tras aceptar el destierro impuesto por el régimen como condición para su liberación.

Su excarcelación se produjo en medio de crecientes denuncias de abusos durante su encarcelamiento. En una carta difundida por su familia mientras permanecía recluido en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba, el opositor denunció haber sufrido “golpizas, torturas, humillaciones, amenazas, condiciones extremas y hasta el robo de mis alimentos y productos de aseo”.