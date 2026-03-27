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Médicos cubanos declinan oferta de Jamiaca y regresan a la isla

FOTO ARCHIVO. Los médicos cubanos han sido enviados a decenas de países en las últimas décadas. Llegaron a ser una de las más importantes fuentes de ingreso para el régimen.
FOTO ARCHIVO. Los médicos cubanos han sido enviados a decenas de países en las últimas décadas. Llegaron a ser una de las más importantes fuentes de ingreso para el régimen.

La salida de la brigada médica cubana de Jamaica marca un nuevo capítulo en la creciente ruptura de acuerdos sanitarios entre la Isla y varios países del hemisferio.

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El régimen cubano informó este jueves, a través de su medio de propaganda Granma, la llegada a la Isla de la brigada médica que prestaba servicios en Jamaica, y responsabilizó a las “presiones de Estados Unidos” como causa de que ese país terminara el convenio bilateral de colaboración en salud.

“El pasado 4 de marzo, la Cancillería de Jamaica comunicó a la Embajada cubana la decisión unilateral de su Gobierno de poner fin al acuerdo de cooperación en materia de salud. Ante este paso, Cuba decidió proceder al regreso de los 277 profesionales”, escribió el periódico del Partido Comunista.

El Gobierno jamaicano, a través del Ministerio de Salud y Bienestar, había informado de un cambio en la forma de contratación del personal sanitario de la Isla. “Hay una oferta para que tengan contratos individuales y continúen su estancia aquí”, dijo el ministro Christopher Tufton ante el Parlamento.

Además, en un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Exterior de Jamaica anunció que no habían podido “acordar los términos y las condiciones de un nuevo arreglo de cooperación técnica” con Cuba, tras la expiración del convenio anterior en febrero de 2023.

Todo indica que las autoridades cubanas no accedieron a que su personal se beneficiara del nuevo modelo de contratación individual, que implicaría pagos directos a los profesionales de la salud y no a través del régimen, que retenía entre el 75 % y el 90 % de los salarios pagados por Jamaica.

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by Martí Noticias | Martinoticias.com

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Durante su viaje a la Isla caribeña en marzo de 2025, el secretario de Estado, Marco Rubio, denunció las condiciones en las que laboran los médicos cubanos en el mundo. “No se les paga, se le paga al Gobierno cubano y les retiran los pasaportes; operan como mano de obra forzada”, dijo.

La Administración Trump ha aumentado las presiones diplomáticas en su denuncia de lo que ha calificado como “esclavitud moderna”.

Desde los primeros meses de 2025 hasta este 2026, varios países del hemisferio han anunciado la terminación de los convenios de salud con la dictadura cubana.

En abril de 2025, Paraguay suspendió el memorando de cooperación sanitaria que había firmado con Cuba. En junio, Las Bahamas anunció la cancelación de todos los contratos vigentes con el régimen cubano. La decisión fue comunicada por el ministro de Salud, Michael Darville, ante el Parlamento.

Entretanto, en diciembre de 2025, Antigua y Barbuda anunció la salida del país del personal médico cubano. En marzo de ese mismo año, el Gobierno había asegurado que realizaría una revisión del modelo de contratación, incluyendo la posibilidad de pasar a esquemas de contratos individuales.

En febrero pasado, Guatemala anunció que no renovará los contratos de los 412 profesionales de la salud cubanos. A finales de ese mes, se conoció que el Gobierno de Honduras no renovaría el contrato con el régimen en la Isla, por lo cual 172 miembros de la brigada cubana abandonaron el país.

El caso más reciente en la terminación de históricos acuerdos de salud con la dictadura cubana es Guyana, que decidió pagar directamente a los profesionales de la salud. Cuba no estuvo de acuerdo, por lo cual su brigada de más de 200 integrantes se preparaba para salir del país sudamericano.

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    Hanoi Martínez

    Hanoi Martínez colabora con Martí Noticias. Graduado de la Universidad de Holguín, fue corresponsal de HispanoPost en Cuba y se desempeñó como productor y editor de noticias en Telemundo Miami y MundoHispánico Atlanta. Trabajó en el Congreso federal como Asistente de Comunicaciones. Actualmente da cobertura a temas de política nacional y de Latinoamérica para Martí Noticias y conduce el programa Washington al Día, de Radio Martí.

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