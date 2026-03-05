Enlaces de accesibilidad

Brigada médica cubana abandona Honduras tras no renovarse contrato

Médicos cubanos en el aeropuerto internacional Ramón Villeda, de San Pedro Sula.
Sumario

  • La brigada médica cubana que operaba en Honduras desde 2024 abandonó el país tras la decisión del gobierno de Asfura de no renovar el convenio con Cuba.
  • Unos 168 integrantes de la misión partieron desde San Pedro Sula hacia La Habana.
  • El gobierno hondureño argumentó que la misión no cumplió requisitos legales: límite de tres meses de trabajo, gratuidad del servicio y acreditación ante el Colegio Médico.
La brigada médica cubana que prestaba servicios en Honduras desde febrero de 2024 abandonó este miércoles el país, luego de que el Gobierno del presidente Asfura no renovara el convenio con el régimen cubano.

Medios locales reportan que unos 168 intregrantes de esa misión partieron a La Habana desde el aeropuerto internacional Ramón Villeda, de San Pedro Sula, donde fueron despedidos por el embajador cubano Juan Loforte.

“Venimos a despedir a los médicos, el contrato que se había firmado entre nuestros dos países llega a su fin. Había posibilidad de renovarlo, pero no hemos hablado con el presidente Asfura”, dijo Loforte, citado por Associated Press (AP).

“Tuvimos una comunicación fluida y amigable con la Cancillería hondureña. Recibimos la comunicación oficial planteando que ya no se iba a renovar el convenio, entonces decidimos retirar al personal”, le comentó a El Heraldo.

En declaraciones a AP, el secretario de Comunicaciones hondureño José Argueta dijo que el convenio no fue renovado pues no cumplió “cuestiones elementales” para que este grupo sea catalogado como “brigada médica”.

Rubio a países con misiones médicas cubanas: Le pagan al régimen

El funcionario mencionó que según las leyes hondureñas una brigada médica solo puede laborar por tres meses en el país. Además, su trabajo debe ser gratuito y estar acreditados ante el Colegio Médico de Honduras, lo cual no sucedió con los cubanos.

Tras conocerse que Honduras no renovaría el contrato con Cuba, el subsecretario de Estado, Jeremy Lewin, reaccionó a la decisión del gobierno de Asfura de poner fin al programa de médicos cubanos en el país.

El Subsecretario para la Asistencia Exterior, Asuntos Humanitarios y Libertad Religiosa felicitó a Honduras “por afirmar su soberanía sanitaria y poner fin a su dependencia de las Brigadas Médicas Cubanas”, según escribió en X.

“Las misiones médicas cubanas se encuentran entre los peores ejemplos de la trata de personas moderna, con trabajadores encarcelados en el extranjero para generar ingresos para el régimen cubano en crisis”, agregó el funcionario.

Honduras se suma a varios países que han cancelado convenios similares con la dictadura cubana. En meses recientes, Guatemala, Paraguay, Las Bahamas, y Antigua y Barbuda también suprimieron sus acuerdos de servicios médicos con la isla.

    Hanoi Martínez

    Hanoi Martínez colabora con Martí Noticias. Graduado de la Universidad de Holguín, fue corresponsal de HispanoPost en Cuba y se desempeñó como productor y editor de noticias en Telemundo Miami y MundoHispánico Atlanta. Trabajó en el Congreso federal como Asistente de Comunicaciones. Actualmente da cobertura a temas de política nacional y de Latinoamérica para Martí Noticias y conduce el programa Washington al Día, de Radio Martí.

