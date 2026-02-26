Rubio a países con misiones médicas cubanas: Le pagan al régimen

Getting your Trinity Audio player ready...

El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó de trata de personas a las misiones médicas que envía en régimen cubano a trabajar a otros países.

Durante una conferencia de prensa, tras participar este miércoles en la 50ª Reunión Ordinaria de la Conferencia de Jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe (CARICOM) en San Cristóbal y Nieves, Rubio respondió a una pregunta sobre las brigadas médicas de la isla que prestan servicios en varias islas de la región.

“Muchas de estas islas han mantenido buenas relaciones con Cuba y muchas de ellas cuentan con misiones médicas de las que dependen. Envían a sus propios médicos, médicos locales, a formarse en las facultades de medicina cubanas. ¿Se trató esto hoy?. Estados Unidos ha estado presionando para que se retiren. Pero, ¿existen alternativas a un lugar tan pequeño como San Cristóbal?”, preguntó un reportero.

"Les estamos ofreciendo alternativas. Tenemos misiones médicas que pueden ofrecer una alternativa. De hecho, hemos conocido a algunas de esas personas en el pasado", explicó.

Rubio definió esos programas como "trata de personas”.

“Apenas les pagan. Su libertad de movimiento está muy restringida. Y queremos que estos países entiendan que en eso es en lo que participan. Le pagan al régimen, que recauda los fondos. Les pagan por estas misiones médicas. Prácticamente nada de este dinero va a estos médicos, quienes, en muchos casos, creemos que es una especie de trata de personas, trata laboral, y nos parece incorrecto”, añadió el jefe de la diplomacia estadounidense.

“Han visto otros países que han decidido pagarles directamente a los médicos, pero los cubanos no lo permiten. De nuevo, ese es el punto que les planteamos. Es decir, no vamos a cortar relaciones diplomáticas con los países del Caribe porque no estén de acuerdo con nosotros, pero lo planteamos con contundencia, y se planteó hoy. No fue el tema principal de la conversación, pero surgió”, concluyó el secretario de Estado.

Estados Unidos ha presionado para poner fin a los programas de médicos cubanos enviados por el régimen al exterior.

Esta misma semana, el nuevo gobierno de Honduras del presidente Nasry Asfura decidió no renovar el convenio con el régimen cubano que permitía a unos 130 médicos trabajaran en el país centroamericanos en condiciones de esclavitud moderna, según denuncias.

El acuerdo, que expiró este miércoles, fue suscrito en febrero del 2024 por el gobierno de la izquierdista Xiomara Castro, aliada del régimen de La Habana.

A inicios de febrero trascendió que Guatemala no renovaría un convenio de salud con Cuba que tenía vigencia hasta el 2027 e incluía la contratación de unos 400 profesionales. En abril de 2025, el gobierno del Paraguay informó que terminaría los vínculos establecidos en un memorando de salud que había firmado con La Habana a finales de 2024.

En junio pasado, Bahamas canceló las contrataciones a través del régimen y propuso nuevos términos directamente a los trabajadores de la salud.

A finales de año, Antigua y Barbuda también anunció la cancelación del convenio de salud que tuvo durante 25 años con La Habana.

La administración Trump ha incrementado las presiones diplomáticas en defensa de los miles de profesionales de la salud cubanos y el febrero del pasado año, el Departamento de Estado anunció restricciones de visas a funcionarios cubanos y extranjeros vinculados a las misiones medicas de la isla.

Esta semana, el Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, se reunió con el gobernador de Calabria, Roberto Occhiuto, para hablar sobre el programa de médicos cubanos contratados en esa región italiana tras un convenio con el régimen castrista.