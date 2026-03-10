Cuba retira brigadas médicas de Guyana

Getting your Trinity Audio player ready...

La salida de las brigadas médicas cubanas de Guyana fue una decisión de La Habana, adoptada mientras ambas naciones aún renegociaban los términos del programa de colaboración, aseguró esta semana el Dr. Frank Anthony, ministro de Salud guyanés.

"Quiero dejar claro que fueron las autoridades cubanas las que decidieron retirar a los médicos", enfatizó Anthony en una entrevista con News Source.

El funcionario aclaró, no obstante, que su país continúa contratando profesionales de la isla de manera independiente.

“Los médicos, enfermeros y técnicos cubanos, si desean venir a Guyana, pueden hacerlo. Una vez que estén debidamente calificados y certificados por nuestras autoridades médicas, el consejo médico, el consejo de enfermería, etc., y cumplan con los requisitos, podremos ofrecerles empleo. Un buen número de personas ha venido, y les hemos ofrecido ese trabajo", dijo.

Asimismo, aclaró que aunque no tiene la cifra exacta "un buen número de personas, y algunas personas que estaban en la brigada también decidieron quedarse, por lo que están trabajando con el Gobierno de Guyana”.

"No tenemos ningún problema una vez que estén calificados”, aseguró.

Las brigadas médicas del régimen llevaban casi medio siglo en Guyana. Este giro ocurre en un contexto de intensa presión diplomática por parte de Estados Unidos para las misiones de La Habana en el extranjero.

El Departamento de Estado ha calificado sistemáticamente estas misiones como un mecanismo de "trata de personas y trabajo forzado", denunciando que el gobierno confisca la mayor parte del salario de los sanitarios y retiene sus documentos de identidad.



Recientemente el secretario de Estado, Marco Rubio, se refirió al tema tras la Reunión Ordinaria de la Conferencia de Jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe (CARICOM). “Apenas les pagan. Su libertad de movimiento está muy restringida. Y queremos que estos países entiendan que en eso es en lo que participan. Le pagan al régimen", comentó.

"Les pagan por estas misiones médicas. Prácticamente nada de este dinero va a estos médicos, quienes, en muchos casos, creemos que es una especie de trata de personas, trata laboral, y nos parece incorrecto”, agregó.

Justo la pasada semana Jamaica anunció el fin de la contratación de cientos de médicos cubanos y abrió la posibilidad de que los galenos que decidan permanecer en ese país fueran contratados de manera directa.

“El programa entró en conflicto con las leyes de Jamaica y las mejores prácticas internacionales del derecho laboral, desafortunadamente, no pudimos llegar a un acuerdo para corregirlos", recogía el comunicado oficial.

Algo similar pasó con la brigada médica cubana que prestaba servicios en Honduras, luego de que el Gobierno del presidente Asfura no renovara el convenio con el régimen cubano.