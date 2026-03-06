Las noticias como son
Hoy, Amado Gil y José Luis Ramos en Tertulia con Luz Escobar, en Madrid y Dimas Castellanos, en La Habana, comentan los planes de la Asamblea del Poder Popular que discute una ley de propiedad de la tierra. Se rompió otro record de déficit eléctrico y Jamaica dice No al contrato de los médicos.
