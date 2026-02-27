Las noticias como son | 27 de febrero
Trump espera una toma "amistosa y controlada" de Cuba, la ONU pide una excepción humanitaria en Cuba, los cubanos sólo piensan en sobrevivir y suben las exportaciones de USA a Cuba. Temas que traen Amado Gil y José Luis Ramos, en tertulia con los periodistas Emilio Almaguer y Omar López Montenegro
Episodios
-
febrero 27, 2026
Info Martí | Más preguntas que respuestas
-
-
febrero 26, 2026
Las noticias como son
-
febrero 26, 2026
Noticiero Martí Noticias
-
febrero 26, 2026
“Cuba en la hora del cambio”, episodio #5
-
febrero 26, 2026
Foro Abierto
Foro