Sheinbaum afirma que mantendrá a los médicos cubanos en México

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La presidenta de México Claudia Sheinbaum aseguró este miércoles que su Gobierno no cederá ante las presiones y mantendrá en el país a los médicos de Cuba.

“Tenemos un muy buen acuerdo que, además, nos ayuda mucho. Es un acuerdo bilateral de mucha ayuda para México”, aseguró durante su habitual conferencia de prensa mañanera.

La mandataria respondió a una pregunta de la corresponsal jefa de la televisora estatal Telesur sobre las declaraciones del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, quien ha calificado la labor de los galenos cubanos en el exterior como “trabajo forzado”.

“No podemos olvidar que fueron los médicos cubanos quienes nos vinieron a ayudar durante la pandemia, en condiciones de mucha dificultad. Hacían falta médicos especialistas y quienes vinieron a ayudarnos fueron los médicos cubanos. Ahora nos ayudan en muchísimos lugares”, aseguró Sheinbaum.

Si bien reconoció que desconoce cuántos médicos cubanos laboran actualmente en la nación azteca, la presidenta mexicana señaló que “se les paga lo que se les tiene que pagar, ellos reciben su salario, no es que vengan aquí y les pague el Gobierno cubano allá lo que quiera”.

Sheinbaum dijo que los “médicos cubanos están dispuestos a trabajar” en lugares a donde los especialistas mexicanos no van, y puso como ejemplo algunas zonas del estado de Baja California Sur. “Y en muchos lugares rurales donde necesitamos médicos especialistas, ahí están” los galenos de Cuba.

La mandataria también defendió la permanencia del personal de salud de la Isla, argumentando que “Cuba tiene desarrollos en medicina muy importantes”, y se refirió a cuando el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador compró la “Abdala”, una de las vacunas cubanas contra el COVID-19, no certificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sobre este particular, también mencionó los tratamientos del pie diabético y anunció que su Gobierno aumentará el número de clínicas especializadas para el padecimiento. ¿Cómo no vamos a darles oportunidad a un mexicano, a una mexicana, de que pueda tener acceso a un medicamento como ese?, se preguntó.

Según trascendió en la Conferencia, las autoridades de salud mexicanas usarían el Heberprot-P, un fármaco inyectable aplicado en úlceras profundas del pie diabético con alto riesgo de infección o amputación. El medicamento biotecnológico cubano no ha sido aprobado tampoco por la OMS.

Acerca de la ayuda humanitaria que su Administración está enviando al régimen cubano, que ha sido blanco de críticas por sectores políticos de oposición y medios mexicanos, Sheinbaum afirmó que “lo vamos a seguir haciendo”.

“Hay quien dice de estos ‘comentócratas’ de derecha que el pueblo cubano vive una dictadura, esa es su opinión. Pero no por eso tiene que haber una invasión, no por eso tiene que haber un cerco comercial, no por eso tiene que haber un cerco de llegada de combustibles”, precisó.

“Nosotros siempre vamos a defender la necesidad del envío de ayuda humanitaria y al mismo tiempo el derecho del pueblo cubano a elegir a sus gobernantes, a decidir quién los gobierna, a decidir su esquema de gobierno, su régimen económico”, agregó la presidenta mexicana.

En 2025, alrededor de 3,500 médicos cubanos trabajaban en México bajo un cuestionable esquema de “patrocinio estatal” bajo condiciones equiparables a trata humana, sin derecho a sus pasaportes, recibiendo solo el 5 por ciento del salario y en medio de amenazas a sus familiares en Cuba para impedir deserciones.

Desde el Congreso de EEUU, representantes como Carlos Giménez y María Elvira Salazar han denunciado el convenio entre México y el régimen cubano, y han pedido a la Administración del presidente Donald Trump que tenga en cuenta esta práctica de “esclavitud moderna” en la revisión del T-MEC, en julio de este 2026.

Por su parte, la Administración Trump, a través del secretario de Estado Marco Rubio, ha incrementado las presiones diplomáticas para concientizar a países con brigadas médicas cubanas a que terminen sus acuerdos con la dictadura cubana y firmen convenios directamente con los profesionales de la salud.