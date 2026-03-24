Activistas cubanos piden cierre de embajada de Cuba en Chile

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Activistas cubanos en Chile pidieron al nuevo presidente chileno José Antonio Kast que siga el ejemplo de Ecuador y Costa Rica, y rompa con el régimen de Cuba.

“La mayoría de los cubanos libres en Chile queremos que se cierre la embajada de Cuba en este país”, dijo a Martí Noticias Pablo Alfonso, periodista y activista cubano radicado en ese país.

El pedido de estos activistas ocurrió en una nueva manifestación pacífica frente a la embajada de Estados Unidos en Chile, realizada el domingo 22 de marzo.

“Le estamos pidiendo al nuevo presidente chileno que cumpla su promesa de romper con regímenes autoritarios como el de Cuba, que cierre la embajada cubana como mismo hizo Ecuador y Costa Rica”, afirmó Alfonso, quien lleva once años en Chile.

Este activista cubano comentó que la manifestación frente a la sede diplomática estadounidense en Chile fue para mostrar el respaldo de los cubanos libres a la política de línea dura de la Administración Trump con el régimen de La Habana.

“Nuestro principal motivo fue apoyar las medidas que está adoptando Trump en relación con el desgobierno que reprime nuestro país”, aseveró Alfonso.

De acuerdo con este periodista cubano, esa política de Washington es una manera de “asfixiar por completo a ese régimen’.

“A veces nos dicen que si se asfixia al pueblo cubano. No, el pueblo cubano está asfixiado hace mucho tiempo. La izquierda le echa la culpa a Trump de los apagones en Cuba. No, los apagones existen desde antes de Trump”, apuntó.

Videos publicados en la red social X sobre esta manifestación frente a la embajada estadounidense en Chile muestran además al activista cubano Leo Delgado explicando más razones de esa protesta.

“Estamos frente a la embajada de Estados Unidos en Chile porque queremos pedir al presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio una intervención militar humanitaria en Cuba que nos libere de esa tiranía”, afirmó Delgado.

En otro video, el activista cubano Kadir Cruz habló de la necesidad de una acción de Estados Unidos para liberar a millones de cubanos reprimidos por el régimen en la isla.

“Hoy los cubanos libres te pedimos de favor y te vamos a estar agradecidos por siempre que nos des la libertad ansiada por todos”, dijo Cruz en su mensaje al presidente Trump.

El nuevo presidente de Chile criticó el pasado mes de febrero la decisión del entonces mandatario Gabriel Boric de enviar ayuda humanitaria a Cuba en medio del cerco energético de la Administración Trump a la isla.

“No estoy de acuerdo en darle una ayuda económica directa a un gobierno que ha generado una dictadura por más de 60 años y que ha puesto al pueblo cubano en una situación muy desmedrada, inhumana”, señaló Kast en una rueda de prensa.