El comunismo en Cuba colapsa porque ya no tienen "Sugar Daddy", afirma congresista

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El congresista cubanoamericano Carlos Giménez afirmó que el régimen cubano enfrenta su mayor crisis en décadas precisamente porque perdió a sus históricos patrocinadores externos.

“El problema de Cuba es este: que no han pagado las cuentas”, declaró Giménez de forma tajante en una entrevista con Fox News este lunes.

Según el legislador, la estabilidad del gobierno cubano nunca dependió de su propia economía, sino de subsidios extranjeros durante décadas.

“Fueron subsidiados por años por la Unión Soviética, por China y por Venezuela. Ahora que la asistencia venezolana ha sido cortada y la influencia de Rusia está muy reducida, se encuentran en una situación donde nadie… Ya no tienen un Sugar Daddy”, sentenció.

Las declaraciones llegan en medio de la peor crisis energética en Cuba en años. Con apagones masivos que afectan a todo el país, la isla ya no recibe los envíos de petróleo venezolano que caracterizaron la era Chávez-Maduro ni el respaldo que alguna vez le brindó la Unión Soviética.

“No pueden mantener su economía porque no funciona. El comunismo no funciona. Nunca ha funcionado. No funciona hoy y nunca funcionará”, concluyó el representante republicano del distrito 28 de Florida, quien ha sido uno de los críticos más firmes de cualquier acercamiento diplomático o económico con La Habana.

Para Giménez, sin un “protector” externo que financie sus déficits, el modelo castrista se enfrenta a su propia inviabilidad.