Cuba necesita cambio de gobernantes y de sistema, dice Rubio "tal vez ahora exista la oportunidad de lograrlo"

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El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó el viernes que abordó la situación en Cuba con sus homólogos del G7 durante una reunión celebrada en París y que el país necesita nuevos gobernantes y un nuevo sistema político para levantarse de la crisis.

"La razón por la que Cuba es un desastre es porque su sistema económico no funciona. Es un sistema absurdo, y el pueblo de Cuba está sufriendo a causa de las decisiones —a causa de la falta de voluntad— de quienes gobiernan ese país para realizar los cambios necesarios que les permitan incorporarse al siglo XXI", comentó.

"Resulta triste que el único lugar donde los cubanos pueden tener éxito sea fuera de su propio país. Es algo verdaderamente lamentable. Se ve a cubanos triunfar por todo el mundo —en todas partes, salvo en Cuba—; eso tiene que cambiar, y para que cambie, es necesario cambiar a las personas que están al mando", declaró.

"Es necesario cambiar el sistema que rige el país y cambiar el modelo económico que este sigue. Ese es el único camino a seguir si Cuba desea un futuro mejor. Hemos expresado esto de manera clara y reiterada a lo largo de muchos años, y tal vez ahora exista la oportunidad de lograrlo. Ya veremos", afirmó.

A su salida de la reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del G-7, el secretario Rubio defendió las sanciones de EE. UU. hacia el régimen cubano.

“Cuba ha estado teniendo apagones todo el año pasado, y el año anterior también. No hay un bloqueo naval rodeando a Cuba. La razón por la que Cuba no tiene petróleo ni combustible es porque lo quiere gratis. Y la gente no regala petróleo y combustible de manera regular”, aseveró.

El funcionario cubanoamericano recordó los tiempos de la Unión Soviética o la Venezuela de Chávez y de Maduro, cuando recibían grandes cantidades de combustible subsidiado. “Eso simplemente no ocurre. Puede que reciban algún envío de vez en cuando, alguien… pero no lo suficiente”, destacó.

La información sobre Cuba

“Cualquier información sobre la Isla que no venga de mí o del Presidente es mentira, porque somos los únicos que estamos trabajando en eso. Todas esas fuentes que les están dando información sobre Cuba no saben nada. Les prometo que no tienen ni idea de qué está ocurriendo”, advirtió.

No obstante, el Secretario de Estado hizo énfasis en los cambios económicos que necesita la Isla y que van aparejados con los cambios políticos. “La economía de Cuba necesita cambiar, y su economía no puede cambiar a menos que cambie su sistema de gobierno. Es así de simple”, precisó.

“¿Quién va a invertir miles de millones de dólares en un país comunista? ¿Quién va a invertir miles de millones de dólares en un país comunista dirigido por comunistas incompetentes?”, se preguntó. “Lo único peor que un comunista es un comunista incompetente”, sentenció.

Según se ha anunciado, el secretario de Estado Marco Rubio lidera conversaciones con el régimen cubano, bajo la guía del presidente Donald Trump. En un principio La Habana lo negaba, hasta que recientemente fue confirmado por el propio Miguel Díaz-Canel.