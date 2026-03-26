Trump afirma que operación "Furia Épica" evitó que Irán obtuviera arma nuclear en semanas

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El presidente Donald Trump dijo este jueves que el régimen de los Ayatolás en Irán habría tenido un arma nuclear en cuatro semanas “si no atacábamos en ese momento” y aseguró que no tiene dudas de que la usarían “primero contra Israel y los otros vecinos y luego habrían venido contra nosotros”.

Durante una reunión del Gabinete presidencial en la Casa Blanca, el mandatario afirmó que los iranies tenían un plan para apoderarse de Medio Oriente. “Lo sabemos porque sus vecinos eran como espectadores, no estaban involucrados. Pero de repente comienza la guerra y empiezan a disparar”.

Y se refirió a los ataques iraníes contra cinco países en particular: Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Omán. “Todos quedaron sorprendidos, incluso nosotros. ¿Saben por qué? Porque están enfermos y tenían un plan para tomar el control de Medio Oriente”, precisó.

“Algunos de esos misiles estaban apuntados desde mucho antes de que empezáramos este proceso. Estaban listos y cargados, dirigidos hacia esos países. Querían apoderarse de Medio Oriente, pero nosotros aparecimos y ya no fue tan fácil”, agregó el republicano.

En su actualización sobre la operación Furia Épica, el presidente Trump afirmó que las fuerzas militares han “aplastado sus reservas de misiles y drones y destruyendo su base industrial de defensa”. Además, la armada militar ha sido eliminada al igual que su fuerza aérea, informó.





El presidente Trump criticó a algunos medios de prensa estadounidenses por informar “noticias falsas” sobre las posibles negociaciones con el régimen iraní y “todas estas historias que se publican diciendo que yo quiero hacer un acuerdo. Ellos están rogando por hacer un acuerdo, no yo”, aclaró.

“No sé si podremos hacerlo. No sé si estamos dispuestos a hacerlo. Debieron hacerlo hace cuatro semanas. Debieron hacerlo hace dos años o debieron hacerlo cuando llegamos por primera vez al poder”, reconoció Trump, quien también arremetió contra la OTAN, la cual calificó como un “tigre de papel”.

“Algo que nos ha decepcionado mucho es la OTAN. No ha hecho nada. Siempre he dicho, hace 25 años, cuando no era político pero estaba en la política, que la OTAN es un tigre de papel. Más importante aún, que acudiríamos en su rescate, pero ellos nunca acudirían al nuestro”, se lamentó.

“Ahora todos quieren ayudar cuando el otro lado ya está aniquilado. Dijeron que les encantaría enviar barcos. Algunos incluso hicieron declaraciones de que querían involucrarse cuando la guerra ya hubiera terminado. No: se supone que deben involucrarse cuando la guerra comienza o antes”, agregó.

De acuerdo con el presidente Trump, el régimen iraní habría admitido internamente que han sido derrotados. “Tienen un desastre entre manos. Están derrotados. No pueden recuperarse. Somos libres de sobrevolar sus ciudades y destruir sus armas, misiles y drones, y es lo que estamos haciendo”.

En sus declaraciones, también mencionó la operación militar que extrajo y presentó ante la justicia al dictador venezolano Nicolás Maduro, “un hombre muy peligroso que había matado a muchas personas y había forzado la entrada de criminales a nuestro país”, mencionó.

En la reunión del Gabinete, también hicieron uso de la palabra el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Guerra Pete Hegseth, quienes celebraron a los militares de “Furia Épica” así como el liderazgo del presidente Trump en la Operación.

“Países de todo el mundo deberían estar agradecidos de que EEUU tenga un Presidente dispuesto a enfrentar esta amenaza. Si Irán tuviera un arma nuclear, podría matar a millones de estadounidenses. Ese es un riesgo que él no estaba dispuesto a permitir que continuara”, dijo el secretario Rubio.

También se refirieron al impacto de la operación militar en Medio Oriente, en la economía de EEUU y en los precios del combustible, el enviado especial a esa región, Steve Witkoff, y el secretario del Tesoro Scott Bessent, quien dijo que solo la fortaleza de la economía del país puede traer seguridad.