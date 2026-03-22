Trump lanza ultimátum de 48 horas a Irán bajo amenaza de "borrar" su red eléctrica

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El presidente Donald Trump advirtió a Irán que tiene un plazo de 48 horas para reabrir "totalmente" y sin amenazas el Estrecho de Ormuz.

A través de su plataforma Truth Social, Trump declaró que, de no cumplirse esta demanda, el ejército estadounidense procederá a "golpear y borrar del mapa" diversas infraestructuras clave, comenzando por las centrales eléctricas más grandes del país.

En respuesta, el régimen iraní prometió una represalia masiva que trascendería los objetivos militares.

A través del comando Khatam Al-Anbiya, el mando militar advirtió que, ante cualquier ataque a sus centrales eléctricas, responderán con la destrucción "irreversible" de la infraestructura energética, tecnológica y de desalinización de EEUU y sus aliados en el Golfo.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dejó en claro que la prioridad de EEUU es desbloquear el estrecho de Ormuz. "Hemos desmantelado las capacidades iraníes... y ahora, el general Caine y el secretario de Guerra [Pete Hegseth] lideran una campaña para destruir todas las fortificaciones a lo largo del estrecho de Ormuz", afirmó este domingo en el programa Meet the Press de la cadena NBC.

Mientras tanto, el Comando Central de EEUU señaló en sus redes sociales que "las fuerzas estadounidenses siguen centradas en objetivos militares muy claros: eliminar la capacidad de Irán para proyectar poder contra los estadounidenses y contra sus vecinos".

Asimismo, el sábado se reportaron ataques con misiles iraníes que impactaron cerca del centro de investigación nuclear de Dimona, en Israel.

“Esta es una noche muy difícil en la campaña por nuestro futuro”, publicó en redes sociales el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien agregó: “Estamos decididos a seguir golpeando a nuestros enemigos en todos los frentes”.

Netanyahu visitó este domingo una de las zonas más afectadas por el ataque y resaltó el peligro que representa el régimen para el mundo.

“Si alguien necesitaba una explicación de por qué Irán es el enemigo de la civilización —y el enemigo y el peligro para el mundo entero—, la ha tenido en las últimas 48 horas”, aseveró.

Trump busca forzar la reapertura del paso por donde circula aproximadamente el 20% del petróleo mundial, cuyo bloqueo ha disparado los precios internacionales del crudo. Su advertencia a Irán surge apenas un día después de que el mandatario mencionara la posibilidad de "reducir" las operaciones militares, lo que marca un giro drástico hacia una postura de confrontación directa.