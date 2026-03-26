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Trump endurece su mensaje a Irán: "El tiempo se agota y no habrá vuelta atrás"

El presidente Donald Trump, durante la cena anual de recaudación de fondos del Comité Nacional Republicano del Congreso, el 25 de marzo de 2026.
El presidente Donald Trump, durante la cena anual de recaudación de fondos del Comité Nacional Republicano del Congreso, el 25 de marzo de 2026.

Sumario

  • Trump advirtió en Truth Social que el tiempo para una solución diplomática con Irán se está agotando y amenazó con consecuencias irreversibles.
  • El presidente criticó a los negociadores iraníes, acusándolos de rechazar públicamente propuestas de EEUU mientras en privado buscarían un acuerdo.
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El presidente Donald Trump utilizó su plataforma Truth Social para enviar un mensaje contundente al régimen de Irán, asegurando que el tiempo para una salida diplomática se está agotando.

"Mejor pónganse serios pronto, antes de que sea demasiado tarde, porque una vez que eso suceda, ¡NO HAY VUELTA ATRÁS, y no será nada agradable!», escribió Trump.

El presidente estadounidense describió a los negociadores iraníes como personas “muy diferentes” y “extrañas”, afirmando además que, a pesar de sus rechazos públicos a la propuesta presentada por EEUU, en privado estarían “rogando” por un acuerdo que ponga fin a las hostilidades.

Trump también criticó a los aliados de la OTAN, acusándolos de no haber hecho “absolutamente nada” para ayudar en el conflicto con la que calificó como la “nación lunática” de Irán.

Mientras tanto, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmó que fuerzas israelíes eliminaron al comandante de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Alireza Tangsiri, a quien se responsabiliza por el bloqueo en el Estrecho de Ormuz.

"Continuamos golpeando con contundencia los objetivos del régimen terrorista iraní", afirmó Netanyahu.

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