Casa Blanca confirma que continúan negociaciones pese a rechazo público de Irán

Getting your Trinity Audio player ready...

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó este miércoles que las conversaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán continúan activamente, a pesar de que Teherán descartó públicamente cualquier reunión en las últimas horas.

“Son productivas [las conversaciones] —tal como dijo el presidente el lunes— y continúan siéndolo. Quisiera advertir a los periodistas presentes en esta sala que se abstengan de informar sobre aspectos o planes especulativos provenientes de fuentes anónimas… Algunas de las historias que leí no se ajustaban enteramente a los hechos”, señaló Leavitt, subrayando que cualquier especulación sobre posibles encuentros no debe considerarse definitiva hasta que la Casa Blanca lo anuncie oficialmente.

Asimismo, Leavitt destacó que el debilitamiento del régimen iraní durante la Operación Furia Épica los ha llevado a la mesa de negociaciones.

“Los elementos restantes del régimen iraní tienen otra oportunidad para cooperar con el presidente Trump… No tiene por qué haber más muerte y destrucción; pero si Irán no logra aceptar la realidad del momento actual… El presidente se asegurará de que sean golpeados con más dureza de la que jamás hayan experimentado antes”, sentenció.

La declaración de la portavoz llega en medio de una fuerte tensión en el Golfo Pérsico, donde el Estrecho de Ormuz —por donde transita cerca del 20 % del petróleo mundial— permanece prácticamente bloqueado desde que Irán intensificó sus amenazas de atacar buques en respuesta a la operación militar estadounidense e israelí.

Leavitt evitó dar plazos concretos sobre cuándo podría cruzar sin riesgos el primer tanquero estadounidense por el estrecho. “No voy a comprometerme en este momento con una fecha”, respondió al ser consultada.



También aprovechó para confirmar que la visita del presidente Donald Trump a China se reprogramó para los próximos 14 y 15 de mayo.