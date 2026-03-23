Trump afirma que Irán aceptaría condición de no poseer armas nucleares

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El presidente Donald Trump aseguró que el régimen de Irán ha mostrado una disposición real para negociar un nuevo acuerdo con Estados Unidos.

“Hemos mantenido conversaciones muy, muy intensas. Veremos a dónde nos llevan. Tenemos importantes puntos de acuerdo... Transcurrieron, diría yo, a la perfección. Diría que, si cumplen con ello, se pondrá fin a ese problema, a ese conflicto”, señaló Trump este lunes antes de partir hacia Memphis desde la Florida.

Según el presidente estadounidense, Teherán ya habría aceptado en principio la condición innegociable de Washington: nunca poseer armamento nuclear.

“No queremos ver bombas nucleares, ni armas nucleares, ni siquiera algo parecido; queremos discreción en cuanto a los misiles; queremos ver paz en Oriente Medio (...). Creo que lo conseguiremos”, aseveró.

La estrategia de la Casa Blanca está siendo liderada por dos figuras de extrema confianza del presidente Trump: Steve Witkoff, enviado especial para la resolución de conflictos, y Jared Kushner. Ambos encabezan los acercamientos con un alto cargo del régimen iraní cuya identidad se mantiene bajo reserva por razones de seguridad.

“Estamos tratando con el hombre que, a mi parecer, es el más respetado y el líder. Es un poco difícil: hemos acabado con todos”, sentenció. A la pregunta de un reportero de si se trataba del Líder Supremo, Trump respondió que no.

Uno de los puntos más críticos de la negociación es el destino del material nuclear existente. Trump fue tajante al explicar cómo Washington planea asegurar que Irán cumpla su palabra respecto al uranio enriquecido.

Ante la pregunta de la prensa sobre cómo conseguirán asegurar dicho material, el presidente respondió con simplicidad: "Es muy fácil. Si llegamos a un acuerdo con ellos, iremos allá abajo y lo tomaremos".

De concretarse, el acuerdo constituiría un avance significativo en la política exterior de la administración Trump hacia Irán y pondría fin a décadas de hostilidad entre ambas naciones.