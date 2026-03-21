Trump: “Si Irán tuviera un arma nuclear ya la hubiera usado”

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El presidente Donald Trump aseguró que si el régimen de Irán hubiese tenido un arma nuclear ya la hubiera usado en los ataques que ha realizado a sus países vecinos en el Medio Oriente, dijo a periodistas a su salida de la Casa Blanca rumbo a su residencia privada en Palm Beach, Florida.



“No puedes permitir que esos lunáticos tengan armas nucleares porque las iban a usar. Una de las formas en que lo sabes es que, cuando todo empezó, comenzaron a disparar misiles por el Medio Oriente contra países que no están involucrados, porque querían apoderarse del Medio Oriente”, precisó.



De acuerdo con el mandatario, Estados Unidos podría tener un diálogo que conlleve al cese del fuego y, consecuentemente, al fin del conflicto, pero “no haces un alto el fuego cuando literalmente estás aniquilando al otro lado”, argumentó ante la prensa, junto al secretario de Estado Marco Rubio.



“No tienen marina de guerra, no tienen fuerza aérea, no tienen ningún equipo, no tienen observadores, no tienen defensa antiaérea, no tienen radar, y sus líderes han sido eliminados en todos los niveles. No estamos buscando hacer eso [cese del fuego]”, afirmó.





Otro asunto que ocupa a los medios es la seguridad y operatividad del Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20 por ciento del suministro de crudo mundial, y que ha blanco de amenazas del régimen de Irán, por lo que Trump ha pedido el apoyo de aliados y países que usen esta vía marítima.



“La OTAN podría ayudarnos, pero no han tenido el coraje de hacerlo. Y otros podrían ayudarnos. China pasa el 90 por ciento de su energía por ahí. Japón obtiene el 95 por ciento de su energía por ahí. Sería bueno que esos países se involucraran”, comentó.



Más temprano ese día, durante un acto de reconocimiento a la Academia Naval de Estados Unidos en la Casa Blanca, el presidente había resaltado el papel de las fuerzas castrenses del país, tanto en el operativo en Venezuela como en las acciones en Irán.



“Durante las últimas semanas, el mundo ha visto la verdadera fuerza y poder de nuestros marineros y aviadores mientras han combatido en una de las operaciones militares más complejas y exitosas de todos los tiempos contra el régimen iraní. Y es asombroso”, destacó el republicano.

En su más reciente conferencia de prensa, el secretario de Guerra Pete Hegseth señaló que la operación “Furia Épica” es un éxito. “Tiene un enfoque de precisión láser. Es decisiva. Nuestros objetivos permanecen exactamente tal como estaban desde el primer día. Estamos ganando”, aseguró.



De acuerdo con el funcionario de la Administración Trump, cada día los ataques son más intensos que el anterior. “Hemos atacado más de 7 mil objetivos y su infraestructura militar. Nuestras capacidades continúan aumentando y las de Irán, siguen degradándose”, aseveró.