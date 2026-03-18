Israel afirma haber eliminado al ministro de inteligencia iraní, Esmaeil Khatib

Getting your Trinity Audio player ready...

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, aseguró este miércoles que las fuerzas israelíes eliminaron al ministro de Inteligencia de Irán, Esmaeil Khatib.

Se trataría del tercer alto cargo iraní muerto en apenas dos días. El martes, autoridades israelíes reportaron la muerte de otras figuras clave, entre ellas el jefe de seguridad Ali Larijani y Gholamreza Soleimani, líder de la fuerza paramilitar Basij.

Katz afirmó además que, junto al primer ministro Benjamin Netanyahu, ha otorgado al ejército autorización permanente para actuar contra altos funcionarios iraníes identificados como objetivos.

Hasta el momento, las autoridades iraníes no han confirmado ni desmentido la muerte del ministro, considerado una figura central en el aparato de inteligencia civil del país.

Khatib, quien ocupaba una posición influyente tanto en el ámbito político como religioso, había sobrevivido previamente a un ataque de gran escala contra altos mandos iraníes en Teherán durante las primeras fases de la Operación Furia Épica.

Estados Unidos había sancionado a Khatib en 2022 por su papel al frente del Ministerio de Inteligencia, al que atribuyó la coordinación de ciberataques contra infraestructuras y entidades gubernamentales en EEUU y otros países.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció el viernes una recompensa de 10 millones de dólares por información sobre el nuevo líder supremo de Irán y otros altos funcionarios, incluido Khatib.