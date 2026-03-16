Presidente Trump asegura que EEUU está logrando sus objetivos en Irán

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente Donald Trump aseguró este lunes que las fuerzas militares de Estados Unidos, con la ayuda de Israel, están logrando sus objetivos en Irán, donde han atacado cerca de 7.000 instalaciones militares y comerciales.

“La fuerza aérea ya no existe. La marina ya no existe. Muchos barcos han sido hundidos. La defensa antiaérea está diezmada. Su radar ha desaparecido y sus líderes han desaparecido”, dijo.

Durante un almuerzo en la Casa Blanca con la junta directiva del Trump-Kennedy Center, el republicano afirmó que con Irán hicieron lo que debió hacerse hace mucho tiempo. “Han sido un terror durante 47 años”, dijo.

De acuerdo con el Presidente, desde el comienzo de la Operación Furia Épica se ha logrado una reducción del 90 por ciento en los lanzamientos de misiles balísticos iraníes y una reducción del 95 % en los ataques con drones.

El presidente Trump también mencionó los ataques a las plantas de fabricación de misiles y los drones. “Y eso continúa hoy. Acabamos de atacar tres de ellas hoy. Y se les está haciendo muy difícil fabricar”, destacó.

En las últimas horas ha trascendido los ataques estadounidenses a la Isla de Kharg, donde está ubicada la mayor terminal para la exportación de crudo en Irán. El presidente hice mención de este bombardeo.

“Literalmente destruimos todo en la Isla excepto el área donde está el petróleo. Podemos hacerlo, pero con el propósito de algún día reconstruir ese país, supongo que hicimos lo correcto”, aseveró.

Según el presidente Trump, EEUU sigue buscando apoyos en países que se benefician con el Estrecho de Ormuz como vía marítima para el suministro de petróleo, para garantizar la seguridad de los buques que por allí navegan.

“Nosotros obtenemos menos del uno por ciento de nuestro petróleo del Estrecho. Japón obtiene el 95 %, China el 90 % y muchos países europeos obtienen bastante. Así que queremos que vengan y nos ayuden”, acotó.

Sobre las acciones de EEUU ahora en el Estrecho, el presidente Trump informó que siguen “golpeando su capacidad para amenazar el transporte comercial, con más de 30 barcos colocadores de minas destruidos”.

El presidente Trump criticó, sin mencionarlos, a algunos países a los cuales las fuerzas militares de EEUU han protegido durante años y han rechazado ayudar en el desminado del Estrecho de Ormuz.

“Cuando preguntamos: ¿tienen dragaminas? ‘Preferiríamos no involucrarnos, señor’. ¿Quieren decir que durante 40 años los hemos protegido y no quieren involucrarse en algo que es muy menor?, les cuestionó.

Al responder una pregunta de la prensa sobre el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, el presidente Trump dijo que hay varias versiones sobre su estado de salud y otros cuestionan si siquiera esta con vida.

“Mucha gente está diciendo que está gravemente desfigurado. Están diciendo que perdió una pierna. Otras personas están diciendo que está muerto. Nadie está diciendo que esté ciento por ciento sano”, resaltó.

Anteriormente, según el Presidente, “el Ayatolá se sentaba y lanzaba odio desde una especie de trono. Pero a él lo veías mucho, ¿verdad? A este no lo hemos visto en absoluto, nadie lo ha visto, lo cual es inusual”, reconoció.

Este fin de semana, el presidente Donald Trump había asegurado que el régimen de Irán quiere negociar el fin del conflicto pero “los términos no son aún lo suficientemente buenos”, por lo cual EEUU “no está listo”.

Este lunes, el presidente Trump dijo desconocer quiénes están liderando al régimen de Irán. “Todos sus líderes están muertos, hasta donde sabemos. No sabemos con quién estamos tratando”, reconoció.

“Eliminamos al primer grupo, luego el segundo grupo se reunió, 88 personas se reunieron para escoger al líder porque el primer grupo estaba muerto. Y al segundo grupo también lo eliminamos. Están todos muertos”, recordó.

“Luego se reunió un tercer grupo. Pensaría que están un nerviosos de reunirse. Tal vez están locos. Si no están nerviosos, entonces están locos. Tenemos gente que quiere negociar. No tenemos idea de quiénes son”, precisó.