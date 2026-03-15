Trump: “Irán quiere negociar pero los términos no son aceptables”

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El presidente Donald Trump aseguró que el régimen de Irán quiere negociar el fin del conflicto pero “los términos no son aún lo suficientemente buenos”, por lo cual EEUU “no está listo” para llegar a un acuerdo con los iraníes.

En una entrevista telefónica el sábado con el canal de noticias NBC News, el mandatario dijo que cualquier condición propuesta por el régimen iraní deberá ser muy “sólida”.

Cuando fue cuestionado sobre lo que serían “buenos términos”, el republicano respondió: “No quiero decirte eso”, pero sí afirmó que formaría parte de ese acuerdo un compromiso de Irán de dejar atrás sus ambiciones nucleares.

El presidente estadounidense aseguró que trabaja junto a otros países en un plan para asegurar el Estrecho de Ormuz, por donde transita el 20 por ciento del suministro de crudo mundial y cuya navegación se ha visto afectada debido a la contienda.

En una publicación en Truth Social, Trump escribió que naciones impactadas por “el intento de Irán de cerrar el Estrecho de Ormuz, enviarán buques de guerra, junto con Estados Unidos, para mantener el estrecho abierto y seguro”.

“Esperamos que China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros, afectados por esta restricción artificial, envíen barcos a la zona”, dijo en la publicación de su red social.

Durante la entrevista, no descartó que la Marina de Estados Unidos escolte a buques petroleros en su paso por el Estrecho de Ormuz y reconoció que se desconoce si Irán ha colocado minas en la tan transitada vía marítima.

El presidente también habló sobre el recién electo sucesor del fallecido Ayatolá Alí Jameneí, su hijo Mojtaba Jamenei, quien dio a conocer una declaración escrita en la televisión estatal pero no ha aparecido en público.

“No sé si siquiera está vivo. Hasta ahora nadie ha podido mostrarlo. He escuchado que no está vivo, y si lo está, debería hacer algo muy inteligente por su país, y eso es rendirse”, precisó.

El régimen iraní difundió el pasado jueves el primer mensaje del nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, quien continúa sin aparecer públicamente después de que fuera anunciado por las autoridades como máximo dirigente.

En su declaración, Jamenei aseveró que “el bloqueo del estrecho de Ormuz debe seguir”, prometió vengar “la sangre de los mártires” y dijo que continuará atacando las bases militares en países del Medio Oriente.

Sobre este particular también habló el presidente Trump, quien se mostró “sorprendido” por los ataques iraníes a sus vecinos. “Fue la mayor sorpresa que tuve de todo esto”, dijo.

De acuerdo con el mandatario, los aliados de Estados Unidos en el Medio Oriente, incluidos Emiratos Árabes Unidos, Catar y Arabia Saudita, “han sido formidables” y “les dispararon innecesariamente”.

Dos semanas después de iniciada, la Operación Furia Épica del Ejército de EEUU sigue sus objetivos de reducir la capacidad de producción de misiles, destruir la flota naval y asegurarse de que Irán no tenga armas nucleares.