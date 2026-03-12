Régimen difunde primer mensaje del nuevo líder supremo de Irán

Getting your Trinity Audio player ready...

El régimen iraní difundió este jueves el primer mensaje del nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, quien continúa sin aparecer en público cuatro días después de que fuera presentado por las autoridades.

Jamenei advirtió a las naciones vecinas de Irán que acogen bases militares estadounidenses a que las “cierren lo antes posible” pues serán “atacadas inevitablemente”, y aseguró que los ataques han tenido como objetivo las instalaciones castrenses de EEUU y no sus países.

El nuevo líder aseguró que "el bloqueo del estrecho de Ormuz debe seguir" y prometió vengar "la sangre de los mártires.

Hijo del fallecido Ayatolá Alí Jameneí, el ahora máximo dirigente del régimen, habría sido elegido el domingo pasado pero aún no ha sido visto, por lo que han circulado varias versiones sobre su probable estado de salud física y mental que le habría imposibilitado ser visto.

Un alto funcionario de Irán confirmó a la agencia Reuters que Mojtaba Jameneí está “levemente herido”. Sin embargo, el servicio de inteligencia israelí, el Mosad, aseguró que el nuevo líder resultó herido en las piernas durante el bombardeo en el que murió su padre el pasado 28 de febrero.

Según la declaración, el dirigente del régimen se habría enterado por la televisión de su elección. “Para mí, ocupar el lugar de dos grandes líderes, el gran Jomeiní y el mártir Jameneí, es una tarea difícil”, reconoció. Su padre gobernó el país con mano dura por 36 años.

Antes de ser escogido como sucesor del Ayatolá Alí Jameneí, el presidente Trump aseguró que Mojtaba Jameneí era un líder “débil y de poco peso político” y que su posible elección sería “inaceptable”. Tras confirmarse al frente del régimen, el mandatario dijo que “no está feliz” con la decisión.

El cierre del Estrecho de Ormuz, en lo que insiste el nuevo liderazgo iraní, ha convertido esta vía marítima en una zona de alto riesgo para la navegación comercial, por lo que se ha reducido significativamente el tránsito de petróleo y gas. Por allí circula el 20 por ciento del crudo mundial, según estimaciones.

Trump había advertido previamente que si la República Islámica de Irán "ha colocado minas en el Estrecho de Ormuz —y no tenemos informes de que se haya hecho tal cosa— queremos que estas minas sean retiradas de inmediato. Si por alguna razón se colocan minas y no se retiran de inmediato, las consecuencias militares para [la República Islámica de] Irán serán de un nivel nunca antes visto".

Este miércoles el presidente autorizó la liberación de 172 millones de barriles de crudo de la Reserva Estratégica de Petróleo a partir de la próxima semana, como parte de un esfuerzo internacional para reducir los precios de la energía.

“El presidente Trump prometió proteger la seguridad energética de Estados Unidos gestionando de manera responsable la Reserva Estratégica de Petróleo, y esta acción demuestra su compromiso con esa promesa”, aseguró en un comunicado el secretario de Energía de EEUU, Chris Wright.

“A diferencia de la Administración anterior, que dejó las reservas petroleras del país agotadas y dañadas, EEUU ha dispuesto reponer estas reservas estratégicas con 200 millones de barriles dentro del próximo año, es decir, un 20% más de lo que se extraerá, y sin costo para el contribuyente”, añadió.