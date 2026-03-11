EEUU advierte a civiles que eviten los puertos utilizados por las fuerzas iraníes

Getting your Trinity Audio player ready...

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) advirtió el martes que el gobierno de Irán está utilizando puertos civiles a lo largo del Estrecho de Ormuz para realizar operaciones militares que amenazan la seguridad del transporte marítimo internacional.

En un comunicado, el mando militar estadounidense instó a los civiles iraníes a evitar de inmediato las instalaciones portuarias donde operan fuerzas navales del país, al señalar que la presencia de buques de guerra y equipos militares en esos lugares aumenta el riesgo para la población.

“Las fuerzas estadounidenses instan a los civiles en Irán a evitar inmediatamente todas las instalaciones portuarias donde operan las fuerzas navales iraníes”, señaló el CENTCOM.

Según el comando, las fuerzas navales iraníes han desplegado embarcaciones militares y equipamiento en puertos que también sirven al tráfico marítimo comercial, lo que, de acuerdo con Washington, podría convertir esas instalaciones en objetivos militares bajo el derecho internacional.

“Los puertos civiles utilizados con fines militares pierden su estatus de protección y se convierten en objetivos militares legítimos”, indicó el comunicado, que también advirtió que esa práctica “pone en riesgo la vida de personas inocentes”.

El CENTCOM pidió específicamente a trabajadores portuarios, personal administrativo y tripulaciones de buques comerciales iraníes que se mantengan alejados de los barcos de guerra y del equipo militar desplegado en esas áreas.

El Estrecho de Ormuz es uno de los pasos marítimos más estratégicos del mundo, por donde transita una parte significativa del petróleo comercializado globalmente, lo que convierte cualquier tensión en la zona en un factor de preocupación para los mercados energéticos y el comercio internacional.