“En el día 10 de la operación Furia Épica, estamos ganando”, afirma Hegseth

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este martes que en el décimo día de la operación Furia Épica en Irán la contienda está cumpliendo sus objetivos.

“Estamos ganando, con un enfoque abrumador e implacable en nuestros objetivos, los cuales estamos ejecutando con una precisión implacable”, aseguró durante una conferencia de prensa en el Pentágono.

“Primero, destruir sus reservas de misiles, sus lanzadores de misiles y su base industrial de defensa relacionada con los misiles y su capacidad para fabricarlos. Segundo, destruir su marina. Y tercero, negar permanentemente a Irán la posibilidad de tener armas nucleares para siempre”, recordó.

El secretario Hegseth dijo que, por el lado de las fuerzas estadounidenses, este martes “será nuevamente nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán, el mayor número de cazas, de bombarderos, de ataques, con inteligencia más refinada y mejor que nunca”, agregó.

Al referirse a la respuesta del régimen iraní a los ataques coordinados entre las fuerzas de Estados Unidos y de Israel, el funcionario aseveró que en “las últimas 24 horas han visto a Irán disparar el número más bajo de misiles que han sido capaces de lanzar hasta ahora”.

De acuerdo con el secretario Hegseth, “los vecinos de Irán, y en algunos casos antiguos aliados en el Golfo, los han abandonado, y sus aliados proxis, Hezbolá, los Hutíes y Hamás, están rotos, son ineficaces o se han quedado al margen”, precisó.

Suman siete los estadounidenses fallecidos en el conflicto

Siete militares estadounidenses han muerto hasta ahora en el conflicto, confirmó el Departamento de Guerra. Seis de ellos fallecieron el pasado 1 de marzo en un ataque con drones del régimen de Irán contra una base militar estadounidense en Kuwait.

Las víctimas fueron el capitán Cody A. Khork, el sargento de primera clase Noah L. Tietjens, la sargento de primera clase Nicole M. Amor, el sargento Declan J. Coady, el mayor Jeffrey R. O’Brien y el suboficial mayor Robert M. Marzan.

El séptimo militar muerto fue identificado como el sargento Benjamin N. Pennington, de 26 años, residente de Glendale, Kentucky. Pennington falleció el 8 de marzo a causa de las heridas sufridas durante un ataque iraní contra la base aérea Prince Sultán en Arabia Saudita, ocurrido días antes.

El pasado 28 de febrero fuerzas militares de EEUU e Israel comenzaron una operación militar a gran escala contra el régimen de los Ayatolás en Irán. En los primeros diez días, el Comando Central de EEUU informó que se habían golpeado más de cinco mil objetivos en territorio iraní.