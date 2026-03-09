Mojtaba Jamenei asume liderazgo supremo en Irán tras muerte de su padre

Getting your Trinity Audio player ready...

Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido ayatolá Alí Jamenei, fue designado este fin de semana nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán, en un proceso de sucesión acelerado tras la muerte de su padre, el 28 de febrero pasado, durante bombardeos de Estados Unidos e Israel.



La decisión fue anunciada por la Asamblea de Expertos, órgano compuesto por 88 clérigos encargados de elegir al líder supremo, tras reunirse en sesión extraordinaria para evitar un vacío de poder y garantizar la continuidad del régimen.



En su comunicado oficial, la Asamblea destacó que Mojtaba Jameneí fue elegido tras "exhaustivas deliberaciones" y con un voto decisivo, apelando a la unidad nacional frente a las "maniobras de los enemigos" y la creciente presión externa.



Con 56 años, Mojtaba Jameneí era desde hace años considerado uno de los posibles sucesores de su padre. Aunque ha mantenido un perfil relativamente discreto, es ampliamente reconocido por su influencia dentro del sistema político iraní y sus estrechos vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, una de las instituciones más poderosas del país.

Como nuevo líder supremo, Mojtaba asume el cargo más poderoso del Estado: al igual que lo hizo su padre, tendrá autoridad final sobre la política exterior, las fuerzas armadas, el poder judicial y las principales instituciones del país. Según expertos, su llegada apunta a una línea de continuidad y, posiblemente, mayor dureza, en un momento crítico para el régimen iraní.

Reacciones internacionales y tensiones con EEUU

El nombramiento ha sido interpretado como un desafío directo a Washington. El presidente Donald Trump había calificado previamente a Mojtaba Jameneí como un "peso ligero". Tras conocerse la designación, señaló en una entrevista con el Times de Israel: "Ya veremos qué sucede".

Horas antes, Trump señaló en declaraciones a ABC News que el nuevo líder de Irán "no durará mucho" sin aprobación de la Casa Blanca.

El senador republicano Lindsey Graham dijo en un post en la red social X que "el hijo de ese difunto ayatolá criminal no representa el cambio que buscamos para el futuro de la región y del pueblo iraní". Añadió que Mojtaba Jamenei ha vivido una "vida próspera" mientras el pueblo iraní ha enfrentado dificultades y sufrimiento.

Graham calificó a Mojtaba Jamenei de "nazi religioso" y dijo que creía que era "sólo cuestión de tiempo" antes de que sufriera un destino similar al de su padre.

Mientras, el presidente ruso Vladimir Putin manifestó su apoyo al nuevo líder iraní en un mensaje enviado a Jamenei tras u nombramiento: "Quiero reafirmar nuestro apoyo inquebrantable a Teherán y nuestra solidaridad con nuestros amigos iraníes", señaló. "Rusia no está y seguirá siendo socio de Irán".



Irán, por su parte, ha reiterado que no permitirá injerencias externas en su proceso interno, mientras que responsables israelíes han advertido que cualquier sucesor que mantenga la línea de confrontación del régimen seguirá siendo considerado un objetivo militar.



Analistas internacionales coinciden en que el nuevo líder deberá enfrentar, simultáneamente, el reto de consolidar su legitimidad interna y gestionar una crisis militar en la región que podría escalar aún más.