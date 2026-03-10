Trump advierte que EEUU atacará “20 veces más fuerte” si Irán bloquea el Estrecho de Ormuz

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente Donald Trump advirtió este lunes que Estados Unidos respondería con una fuerza “veinte veces mayor” si Irán intenta bloquear el flujo de petróleo a través del estratégico Estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

“Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz, será golpeado por Estados Unidos VEINTE VECES MÁS FUERTE de lo que ha sido hasta ahora”, escribió en la red Truth Social.

Trump agregó que una eventual represalia estadounidense sería devastadora para la infraestructura del país.

"Además, eliminaremos objetivos fácilmente destructibles que harán prácticamente imposible que Irán se reconstruya como nación. La muerte, el fuego y la furia reinarán sobre ellos. ¡Pero espero y rezo para que eso no suceda!", dijo.

Las declaraciones se producen después de que la Guardia Revolucionaria de Irán afirmara que atacó un petrolero durante el fin de semana en el Estrecho de Ormuz y señalara que el tránsito marítimo por la zona estaba afectado en medio del conflicto.

La semana pasada, Trump ya había anunciado medidas destinadas a asegurar el comercio marítimo en la región.

“Con efecto inmediato, he ordenado a la Corporación Financiera para el Desarrollo de Estados Unidos que proporcione seguros y garantías contra riesgos políticos para todo el comercio marítimo, especialmente el energético, que transita por el Golfo”, escribió.

El presidente añadió que, de ser necesario, la Armada estadounidense podría escoltar buques petroleros a través del estrecho.

“Si es necesario, la Armada de Estados Unidos comenzará a escoltar buques cisterna a través del Estrecho de Ormuz lo antes posible. Pase lo que pase, Estados Unidos garantizará el libre flujo de energía al mundo”, afirmó.

El Estrecho de Ormuz es un paso por el que transita una porción significativa del comercio global de petróleo y gas.