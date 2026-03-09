EEUU no tolerará la diplomacia de rehenes, advierte Rubio

Getting your Trinity Audio player ready...

Estados Unidos no tolerará la diplomacia de rehenes y seguirá exigiendo responsabilidad al régimen iraní y a todos los demás regímenes por estas prácticas, afirmó este lunes el secretario de Estado Marco Rubio, en ocasión del "Día del Rehén y del Detenido Injustamente".

En un discurso durante la Ceremonia de Izamiento de la Bandera en el Departamento de Estado en honor a los estadounidenses bajo estas condiciones, y luego del anuncio de la designación de Irán como Estado Patrocinador de Detenciones Injustificadas, Rubio recordó que el presidente Trump ha priorizado el regreso de los estadounidenses retenidos injustamente en el extranjero.

"Desde su investidura, más de 100 estadounidenses han regresado a casa", apuntó.

El jefe de la diplomacia de EEUU dijo que el presidente Trump se ha enfocado en acabar con lo que llamó un "ciclo de explotación" por parte de gobiernos enemigos. "Los estadounidenses no pueden ser utilizados como mercancía para apropiarse de ellos y luego comerciar con ellos en el futuro. Ese ciclo debe detenerse, y por eso existe la designación de Estado Patrocinador de Detenciones Injustas.

El primer país en ser designado bajo esta autoridad es Irán.

"En materia de toma de rehenes, no hay peor infractor en el mundo", dijo Rubio, y añadió que la medida busca asegurar que los estadounidenses ya "no sean vistos como blancos de oportunidad en todo el mundo", y ahora "regímenes terroristas como el de Irán saben que esto conlleva consecuencias".

Rubio señaló que el régimen iraní intenta secuestrar al mundo. "El objetivo de la Operación Furia Épica es destruir su capacidad para hacerlo. Y vamos por buen camino para lograrlo", aseveró.

El secretario de Estado se mostró optimista sobre el curso de las operaciones conjuntas de Estados Unidos e Israel en Irán. "Quiero que todos sepan que sus fuerzas armadas están cumpliendo su tarea. Cada día que pasa, este régimen iraní tiene menos misiles y lanzadores. Las fábricas trabajan menos y su armada está siendo destrozada. El mundo será un lugar más seguro y mejor cuando esta misión se cumpla", dijo.

El "Día del Rehén y del Detenido Injustamente" se conmemora anualmente, el 9 de marzo, en honor a los estadounidenses secuestrados o detenidos injustamente en el extranjero. Fue designado por el Congreso en 2023, en conmemoración del aniversario del secuestro de Robert Levinson en Irán en 2007.

Este día existe existe porque las familias se niegan a permitir que sus seres queridos sean olvidados, dijo Rubio. "Celebramos a quienes regresaron, honramos a quienes perecieron en cautiverio y nos comprometemos a repatriar a quienes aún se encuentran detenidos", afirmó.

"No nos detendremos hasta que todos los estadounidenses detenidos injustamente sean retornados a casa", concluyó.