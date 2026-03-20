Trump asegura que EEUU ha "aniquilado" la armada y la fuerza aérea de Irán

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que las fuerzas armadas de su país han neutralizado cualquier posible ofensiva militar por parte de Irán, afirmando que las capacidades operativas de Teherán han quedado gravemente mermadas.

“Hemos aniquilado la armada [de Irán] y su fuerza aérea. Hemos aniquilado sus defensas antiaéreas. Lo hemos aniquilado todo... Desde un punto de vista militar, están acabados”, declaró.

“Creo que hemos ganado”, dijo el presidente al salir de la Casa Blanca este viernes.

Asimismo, descartó la posibilidad de un alto el fuego bajo las condiciones actuales. “Podemos dialogar, pero no quiero establecer un alto el fuego. No se establece un alto el fuego cuando se está, literalmente, aniquilando al otro bando... y nosotros no buscamos hacer eso”, añadió.

Respecto a la situación en el estrecho de Ormuz —paso estratégico por el que transita gran parte del crudo mundial—, Trump aseguró que existe un plan.

“Es una maniobra militar sencilla, relativamente segura, pero se necesita mucha ayuda en el sentido de que se requieren barcos; se necesita volumen. La OTAN podría ayudarnos, pero hasta ahora no ha tenido el valor de hacerlo... Sería bueno que los países que hacen uso de esa vía, incluida China, se involucraran”, señaló.

Al ser consultado sobre si Estados Unidos está desplegando tropas adicionales en la zona del estrecho, el presidente evitó dar una respuesta definitiva, aunque enfatizó la superioridad logística de sus fuerzas.

“Si revelara la respuesta a esa pregunta, mis mandos militares no estarían muy contentos; pero contamos con muchas tropas, tenemos munición ilimitada y poseemos el mejor equipamiento del mundo. Estamos diezmando a Irán. Ya era hora; y, francamente, debería haberse hecho mucho antes de que yo llegara”, concluyó.