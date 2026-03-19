EEUU anuncia la mayor oleada de ataques contra Irán hasta la fecha

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El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, señaló este jueves en conferencia de prensa que la guerra en Irán está siendo todo un éxito.

“Furia Épica es diferente. Tiene un enfoque de precisión láser. Es decisiva. Nuestros objetivos —recibidos directamente de nuestro presidente— permanecen exactamente tal como estaban desde el primer día... Estamos ganando de manera decisiva y bajo nuestros propios términos”, señaló.

Hegseth, aunque se negó a dar una fecha de culminación para la operación, apuntó que hoy se producirán los ataques más extensos hasta el momento y recordó que se están cumpliendo los objetivos militares.

“Hasta la fecha, hemos atacado más de 7 mil objetivos en todo Irán y su infraestructura militar... Hoy llevaremos a cabo el mayor paquete de ataques hasta el momento”, sentenció. “Nuestras capacidades continúan aumentando; las de Irán, siguen degradándose. Estamos cazando y sembrando muerte y destrucción desde el aire”.

En cuanto al pedido del Pentágono de 200 mil millones de dólares al Congreso para continuar con las acciones militares, Hegseth fue contundente: “Se necesita dinero para matar a los malos”.



Asimismo, Hegseth enfatizó que los caídos estadounidenses en la guerra solo han fortalecido el compromiso de la Administración Trump de "ganar decisivamente", al tiempo que compartió una anécdota personal: "Anoche, mi hijo me preguntó por la guerra. Le respondí que ellos murieron por él, para evitar que su generación deba lidiar con la amenaza de un Irán nuclear".

Mientras tanto, en una comparecencia ante el Congreso de EEUU, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, resaltó el éxito de las acciones militares en Irán.

“La Comunidad de Inteligencia evalúa que la Operación Furia Épica está impulsando un cambio fundamental... lo que resulta en el debilitamiento de Irán y sus fuerzas aliadas. Sus capacidades de proyección militar convencional han sido, en gran medida, destruidas. La posición estratégica de Irán ha sido significativamente degradada”, afirmó.



