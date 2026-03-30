Trump afirma que el régimen de Cuba va a colapsar, "les llegue o no un barco de petróleo"

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El presidente Donald Trump reiteró que Cuba se encuentra al borde del colapso y anticipó un inminente fracaso del régimen en la isla durante declaraciones a periodistas el domingo a bordo del Air Force One.

A la pregunta de un periodista de a que se refería exactamente cuando aseguró que “Cuba será la siguiente”, Trump respondió: “Sí, Cuba será la próxima. Cuba es un desastre, es un país en decadencia, y será la próxima. En poco tiempo, va a colapsar, y estaremos allí para ayudarla”, dijo el mandatario.

Trump insistió en que su gobierno apoyará a la comunidad cubanoamericana, a la que calificó como víctima directa del régimen instaurado tras la Revolución de 1959.



“Estaremos ahí para ayudar a nuestros grandes cubanoamericanos, que fueron expulsados de Cuba; en muchos casos, sus familiares fueron mutilados y asesinados por Castro”, afirmó.



Este lunes, el presidente reforzó su pronóstico sobre el futuro inmediato del país caribeño y descartó que un eventual alivio energético pueda cambiar el curso de los acontecimientos.

El régimen cubano va a colapsar, “les llegue o no un barco de petróleo, no importará”, sentenció. "Prefiero dejarlo entrar, aunque sea Rusia o cualquier otro,porque las personas necesitan comer, y refrigeración y todas las otras cosas" que son necesarias, explicó el presidente Trump.

Este lunes, las autoridades rusas anunciaron que un petrolero cargado con unas 100 mil toneladas métricas de crudo llegó a Cuba. El Anatoly Kolodkin se dirigía al puerto de Matanzas, donde descargaría el combustible, informó el Ministerio de Transporte de Rusia.

"Este tema se planteó con antelación durante los contactos con nuestros socios estadounidenses", dijo a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

A la pregunta de si Rusia continuaría los envíos de crudo a la isla, Peskov respondió: "En la situación desesperada en la que se encuentran ahora los cubanos, esto, por supuesto, no puede dejarnos indiferentes, por lo que seguiremos trabajando en ello".