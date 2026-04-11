"El pueblo te pide que renuncies": Entrevista de Díaz-Canel desata críticas

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El fragmento de la entrevista concedida este jueves por el designado del régimen cubano, Miguel Díaz-Canel y transmitido por el canal estadounidense de noticias NBC News, ha generado disimiles reacciones en las redes sociales.

En una publicación en la red social X, la congresista por Florida María Elvira Salazar comentó que Díaz-Canel no es un presidente. “Es un dictador elegido a dedo por el régimen de Castro. Pero ya hemos visto esto antes”, escribió.

Y precisó que “Maduro jugó el mismo juego” y terminó en una cárcel en Nueva York. “Esta propaganda ya no funciona y es prueba de que la presión máxima del presidente Trump está funcionando”, agregó la legisladora.

Sobre el régimen cubano, la representante por el Distrito 27 de Florida dijo que “está débil, desesperado, sin oxígeno. Ahora no es momento de aflojar. Es hora de terminarlo. ¡El pueblo cubano está clamando por libertad!”, finalizó.

Durante la entrevista con Kristen Welker, conductora del programa Meet the Press de NBC News, el designado afirmó que no renunciaría a su cargo y sugirió que el gobierno de EEUU había influido en las preguntas de la presentadora.

En un momento de la entrevista, Díaz-Canel parece irritado cuando es cuestionado sobre su permanencia el poder y pasó de entrevistado a entrevistador: ¿la pregunta la hizo el Departamento de Estado?, inquirió.

Consultado por Martí Noticias, Orlando Gutiérrez-Boronat, secretario general de la Asamblea de la Resistencia cubana, con sede en Miami, aseguró que la reacción de Díaz-Canel es la típica de un “cuadro castro-comunista”.

"No está acostumbrado a una prensa independiente que le haga las preguntas clave y, además, mostró pocos recursos intelectuales a la hora de responder”, agregó el líder del exilio cubano.

En redes sociales cientos de cubanos lo califican como “dictador”, “puesto a dedo” y "Días contados" mientras otros lo acusan de una "desconexión" con la realidad del país. “El pueblo te pide que renuncies. Tú y todo el PCC”, “Merece ser llevado ante la justicia. Es un peligro real…”, y “Qué nivel de cinismo…”. Otros señalaron: “Vivo en Cuba y no me representa”.

La última vez que un gobernante cubano fue entrevistado en la televisión estadounidense fue en 1959, cuando el fallecido dictador Fidel Castro acudió justo a ese programa de NBC.

A inicios de semana, Díaz-Canel también conversó con la revista Newsweek yaseguró que una agresión militar a Cuba provocaría pérdidas inmensas para ambas naciones.

(Yaima Pardo colaboró para este reporte)