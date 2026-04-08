"Queremos comida, queremos luz, queremos agua": cubanos protestan en La Habana

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Residentes de la calle Rabí, entre Santa Emilia y Santos Suárez, en el municipio habanero de Diez de Octubre, protestaron este miércoles tras más de 24 horas sin servicio eléctrico.

La manifestación se extendió por varias cuadras hasta la calle Enamorados. El activista Orlando Ramírez, testigo de la manifestación, informó a Martí Noticias que el cacerolazo comenzó pasada la una de la tarde y duró más de dos horas.

“Yo pasé por ahí casualmente... cuando sentí el golpe de la cazuela doblando la esquina de mi casa en Santa Emilia y Rabí", relató Ramírez. Según su testimonio, la falta de electricidad impide bombear agua y provoca que los alimentos se echen a perder.

Ramírez añadió que la protesta fue masiva y se escuchaba con fuerza incluso desde la Calzada de Diez de Octubre. También advirtió sobre el peligro de filmar los rostros de los manifestantes: “Puedes grabar un video, pero grábalo hacia el piso, no grabes la cara de las personas".

Yanaisy Curbelo, residente de las proximidades del parque Santos Suárez, confirmó que hubo una gran aglomeración de personas. Según explicó, los gritos de los vecinos exigían servicios básicos: "queremos comida, queremos luz, queremos agua".

Curbelo describió la situación como insoportable debido al hostigamiento, el hambre y la falta de sueño por el calor y los insectos. "Llevamos día y medio sin electricidad. Es una locura, no se puede dormir", afirmó.

Sobre la presencia policial, Curbelo indicó que llegaron patrullas al lugar. Aunque no presenció represión física directa, aseguró que los agentes prohibían el uso de teléfonos: "Lo que sí no te dejaban era filmar ni tener el teléfono en la mano ni nada".

En contraste con estos hechos, el mandatario Miguel Díaz-Canel publicó en marzo que las quejas son "legítimas" siempre que se actúe con "civismo". Atribuyó el malestar de los apagones al "bloqueo energético de Estados Unidos".

Sin embargo, la organización de asesoría legal Cubalex reportó recientemente la detención de al menos 12 personas por protestas en el municipio de Morón. Entre los arrestados figuran tres menores de edad, según denuncias en redes sociales.

Cubalex manifestó su preocupación por el uso de la fuerza y la falta de garantías procesales en estas detenciones vinculadas a manifestaciones de descontento social en la isla.