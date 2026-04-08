Alertan a influencers sobre el peligro de exponer identidad y rostros de manifestantes en Cuba

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Yindra Elizastigui Jardines, madre de los presos políticos Luis Robles y Lester Fernández, lanzó un llamado a proteger a quienes protestan en Cuba.

Como madre de dos hombres perseguidos por el sistema, Elizastigui alertó que los videos compartidos en redes sociales están siendo utilizados por la Seguridad del Estado. Según explica, estos materiales sirven como prueba para identificar y encarcelar a ciudadanos valientes.

La activista, actualmente exiliada en España, subrayó que los arrestos no suelen ocurrir en el momento de la protesta. La policía política analiza los videos días después para localizar a los manifestantes en sus hogares, como ha ocurrido recientemente tras los incidentes en Morón.

Yindra alertó que la búsqueda de la "primicia" informativa para mostrar los videos de las protestas no debe estar por encima de preservar la vida de las personas que aparecen en ellos.

Recordó que muchos manifestantes del 11J fueron condenados exclusivamente por aparecer en grabaciones compartidas en internet sin ninguna protección.

Hizo un pedido especial a los influencers: antes de publicar, deben usar efectos para ocultar los rostros. "Hay maneras de esconder las características físicas de quienes arriesgan su vida", señaló, instando a usar la tecnología a favor de la libertad y no de la represión.

Elizastigui se encuentra en España junto a su hijo Luis Robles, preso de conciencia de Amnistía Internacional, excarcelado en enero de 2025. Desde allí, reafirmó que la lucha por los presos políticos continúa, pero exige mayor "enfoque e inteligencia" por parte de la comunidad.

"Cuba nos necesita a todos, pero nos necesita haciendo las cosas bien", concluyó.