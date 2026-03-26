Influencer cubana Anna Bensi bajo reclusión domiciliaria tras citación policial (VIDEO)

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La influencer cubana Anna Sofía Benítez Silvente, conocida en redes sociales como Anna Bensi, denunció que fue imputada de cargos y sometida a medidas cautelares tras acudir a una citación de la Seguridad del Estado el miércoles en La Habana.



En un video difundido poco después de salir de la unidad policial, la joven dijo que el cargo que se le imputa es el mismo que a su madre, Caridad Silvente, quien enfrenta un proceso penal en La Habana por filmar al agente que le entregó una citación oficial.

Anna Bensi también ofreció detalles del trato al que fue sometida al finalizar el procedimiento legal. En una oficina de la estación policial, sin presencia de su abogado, la joven fue requisada por una oficial: “Me revisó el pelo; me tuve que quitar el peinado, la blusa. Me revisó el pantalón, tocando los zapatos a ver si traía algo”, denunció sobre el procedimiento.



Benítez Silvente aseguró que permanece bajo reclusión domiciliaria y restricciones de movimiento que le impiden salir del país y viajar entre provincias sin autorización previa.

La joven había sido citada, supuestamente, para tomarle declaración sobre el caso de su madre.



Anna Bensi agradeció el respaldo recibido y afirmó que el apoyo no solo es hacia ella y su madre, sino hacia una causa mayor. “No solo nos apoyan a mi mamá y a mí, sino a una causa nacional: la libertad”, expresó.

El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) denunció lo sucedido en un post en su cuenta de Facebook. "Este caso vuelve a poner sobre la mesa los desafíos que enfrentan quienes utilizan las redes sociales como espacio para denunciar y visibilizar situaciones en Cuba", dijo la organización.

El ICLEP señaló que la joven permanece en su vivienda, bajo medida cautelar, en un contexto que genera preocupación por el uso de procesos penales contra ciudadanos en Cuba que ejercen su derecho a expresarse.