Madre de influencer Anna Bensi enfrenta proceso tras grabar a agente del MININT (VIDEO)

La creadora de contenido Anna Sofía Benítez Silvente, conocida en redes sociales como Anna Bensi, denunció que su madre, Caridad Silvente, enfrenta un proceso penal por haber filmado al agente que le entregó una citación oficial en su vivienda en La Habana.

La influencer reaccionó públicamente en sus redes sociales tras la citación. “Mi mamá no es ninguna criminal, mi mamá y yo somos personas totalmente inocentes”, afirmó. En su mensaje, explicó que el interrogatorio duró de 2:00 a 4:00 de la tarde y denunció que las autoridades intentaron responsabilizar a su madre por haber expuesto al agente en el video.

En el video, difundido previamente por Anna Bensi en redes sociales, se muestra el momento en que dos hombres vestidos de civil llegan a la vivienda para entregar el documento. En la grabación, uno de ellos se identifica como Yoel Leodan Rabaza Ramos, suboficial del Ministerio del Interior (MININT).



Al salir del interrogatorio, Caridad Silvente declaró para la plataforma independiente Cubanet que las autoridades le impusieron restricciones mientras avanza el proceso.

“Me dijeron que tengo que buscar a un abogado en cinco días y que no puedo salir de la casa porque estoy con reclusión domiciliaria. También me dijeron que ni siquiera puedo recibir visitas. La acusación es por filmar al policía que me entregó la citación ayer; dicen que él se siente amenazado y que tiene familia”, señaló.

Silvente relató que fue conducida a una oficina donde dos hombres y una mujer vinculados a la Seguridad del Estado la interrogaron durante alrededor de dos horas.

Según su testimonio, los oficiales también le aseguraron que Anna Bensi sería citada próximamente. “Todo fue para intimidarme, para que influya en Sofi y que ella se calle, que deje de hacer denuncias en contra del régimen en redes sociales. Yo apenas respondía, traté de hablar lo necesario”, expresó.

El creador de contenido Iván Daniel Calás Navarro, quien acompañó a Silvente durante la citación, relató a Martí Noticias que varios amigos y miembros de su comunidad cristiana acudieron hasta las cercanías de la unidad policial el miércoles para brindarle apoyo.

Según explicó, el grupo se organizó desde el día anterior para acompañarla hasta Alamar, una zona de difícil acceso para quienes viven fuera de Habana del Este. “Fue una travesía bastante complicada, incluso dentro de la ciudad”, comentó.

Calás señaló que, al llegar a la unidad policial, no se les permitió permanecer frente a la entrada. “Nos dijeron que nos corriéramos; tuvimos que quedarnos al frente, pero no justo ahí”, explicó.

Durante la espera, el grupo permaneció a varias cuadras de la estación. Según su relato, aprovecharon el tiempo para conversar y apoyarse mutuamente. “Estuvimos hablando de teología, de doctrina, riéndonos, dando ánimo. Incluso predicamos el evangelio a algunas personas que pasaban”, contó.

Sin embargo, la tensión aumentó cuando se cumplió el tiempo estimado del interrogatorio. “Nos empezamos a poner más nerviosos cuando se cumplieron las dos horas exactas. Ella misma había dicho que si pasaban dos horas la situación podía ser más complicada”, relató.

El grupo la acompañó durante algunas cuadras tras salir de la unidad policial. Calás destacó la actitud de Silvente durante todo el proceso. “Antes de entrar estaba tranquila. Transmitía más paz que nosotros mismos”, aseguró.

El creador de contenido también subrayó la importancia de mantener el apoyo público en torno al caso. “Ahora es el momento de enfocarse en protegerla a ella y a Anna, porque también nos dijeron que Anna será citada”, afirmó.

Hasta el cierre de esta nota, allegados a la familia han denunciado que Anna Bensi y su madre permanecen sin acceso a internet en sus teléfonos desde el día anterior, mientras continúan las presiones de las autoridades en torno al caso.