Joven influencer cubana Anna Bensi es citada por la Seguridad del Estado

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Ana Sofía Benítez Silvente, conocida en redes sociales como Anna Bensi, denunció haber sido citada por la Seguridad del Estado cubana en lo que considera un nuevo intento del régimen por silenciar las voces críticas dentro de la isla.



Según explicó en un video difundido en sus plataformas digitales, la citación está programada para este miércoles, 25 de marzo, a las 2:00 de la tarde, en una unidad policial #27 de Alamar, en Habana del Este.

La joven fue citada, supuestamente, para tomarle declaración sobre el caso de su madre, Caridad Silvente, quien enfrenta un proceso penal en La Habana por filmar al agente que le entregó una citación oficial.

"Ese fue el motivo de mentiritas, la vía que ellos encontraron para llevarme allí. el motivo real ya todo el mundo lo sabe", alertó Benítez Silvente. Denunció además otras violaciones con relación a la citación policial, como la falta de detalles sobre el carácter de la misma y el hecho de que no haya sido notificada al abogado de su madre.

En el mensaje, la joven activista aseguró que asistirá al llamado de las autoridades pese a la presión. "Voy a ir ya lista para escuchar todas sus barbaridades", afirmó, dejando claro que no renunciará a su derecho a expresarse y denunciar la realidad que enfrentan los cubanos.



El caso de Anna Bensi se suma a una creciente ola de jóvenes en la isla que han decidido alzar su voz frente a la represión, la falta de libertades y las difíciles condiciones de vida.

Activistas y usuarios en redes sociales han mostrado su apoyo a estos jóvenes, denunciando que el régimen continúa recurriendo a la intimidación y el hostigamiento contra quienes piensan diferente.