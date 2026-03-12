EEUU al tanto de interrogatorio a la madre de influencer cubana "Anna Bensi"

Getting your Trinity Audio player ready...

En una publicación en redes sociales este jueves, la embajada de Estados Unidos en La Habana compartió el video de la creadora de contenido Anna Sofía Benítez Silvente sobre el hostigamiento a ella y su madre.

Según dijo la joven, conocida en redes sociales como "Anna Bensi", su madre Caridad Silvente, enfrenta un proceso penal por haber filmado al agente que le entregó una citación oficial en su vivienda en La Habana.

Al reproducir el video, la sede diplomática estadounidense aclaró: "No hemos tenido el placer de conocer a Anna Bensi ni a su madre" y cuestionó "¿por qué las autoridades del régimen las citan? ¿por qué las amenazan?".

La embajada recordó que a quienes abusen a la ciudadanía no se les permitirá la entrada a EEUU. "Le pediremos a nuestro “QuitaVisas” -subsecretario de Christopher Landau- que nunca puedan entrar. Denúncienlos!".

En el post también pidieron la libertad para los jóvenes del proyecto independiente el4tico, Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez.

La detención de los creadores de contenido, que exigen con mucha claridad y valor un país fuera del control del Partido Comunista de Cuba y del sistema dictatorial que gobierna la isla por más de seis décadas, ha generado un amplio despliegue en la prensa internacional, condenas de congresistas cubanoamericanos y de organizaciones internacionales.

La Fiscalía Provincial de Holguín inició una investigación por "los delitos de propaganda contra el orden constitucional e instigación a delinquir.

La acusación del régimen asegura que desde el espacio digital se realizaron publicaciones que "incitan al pueblo, a los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del ministerio del Interior a cambiar el orden constitucional de la República de Cuba; y difaman sobre la actuación de instituciones políticas y sociales del país".