Cómo cayó Cuba y cómo se levantará: libro reabre el debate sobre el destino de la nación

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El exilio cubano se reunió en torno a una pregunta que define el presente y el futuro de la nación: Cómo cayó Cuba y cómo se levantará.

La interrogante da título al más reciente libro presentado por Orlando Gutiérrez-Boronat, líder de la Asamblea de la Resistencia Cubana. La presentación se realizó el jueves 19 de marzo en la sede del Directorio Democrático Cubano, en Miami, y reunió a activistas, intelectuales y miembros de la diáspora.

La obra examina las causas que llevaron al colapso institucional y económico de la isla y propone una ruta hacia su reconstrucción. Además, plantea interrogantes esenciales: ¿por qué hay hambre en Cuba?, ¿por qué ha durado tanto el castrismo?, ¿por qué cayó Cuba y cómo se levantará?

El libro también insiste en el papel de los cubanos dentro y fuera del país como una nación transnacional llamada a reconstruirse tras décadas de totalitarismo, rescatando los valores de la República y apostando por una “salvación nacional”.

Durante el encuentro, varios de los participantes ofrecieron sus valoraciones a Martí Noticias. Para el influencer Ranfis Suárez Ramos afirmó “Cuba se levanta acabando con toda la mafia castrista, es decir, desmontando completamente el aparato de Seguridad del Estado y eliminando el control que ejercen los militares sobre la sociedad".

Desde una perspectiva centrada en la memoria histórica y la preparación cívica, la creadora de contenido conocida como La Madrina del Canal de las Emociones expresó: “Estamos viviendo una época muy especial, una etapa de esperanza. Nadie sabe exactamente cómo ni cuándo va a llegar la libertad, pero sí sabemos que va a ocurrir. Este libro llega en un momento clave, porque no basta con imaginar una Cuba reconstruida, hace falta entender qué pasó, mantener viva nuestra historia”.

Gutiérrez-Boronat subrayó por su parte el carácter profundamente nacional del proceso de cambio: “El alma de la nación es la patria, y Cuba es una nación natural que existe más allá del territorio. Lo vemos en Nueva York, en España, en cualquier lugar donde haya cubanos organizándose para levantar el país".

"El 11 de julio marcó un momento clave, cuando los cubanos dentro de la isla sacaron su bandera y la alzaron frente al comunismo. Ahí comenzó un renacimiento nacional que no se ha detenido”, agregó.

El líder opositor José Daniel Ferrer destacó la cercanía de un cambio político: “Este es un momento muy positivo porque estamos cada vez más cerca de dejar atrás la tiranía que tanto daño ha causado. Se aproxima una transición hacia la democracia, y aunque no sabemos exactamente cómo se va a dar, sí existe una certeza creciente de que ese cambio está por ocurrir”.

Para el expresionero político Luis Zúñiga "la clave está en lograr una transición exitosa, y eso depende del compromiso de todos los cubanos. El objetivo es alcanzar una república con todos y para el bien de todos, como fue soñada, y eso requiere preparación, unidad y una visión clara de país”.