Miembro del gabinete Trump hace grave acusación sobre Cuba; La Habana protesta

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La denuncia de que el régimen de Cuba participa activamente en el fraude a los servicios de Salud Pública en Estados Unidos ha ganado notoriedad en las últimas semanas, luego que altos funcionarios de la Administración Trump denunciaran este esquema. Las acusaciones han generado una protesta formal de la cancillería cubana.

El martes, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., miembro del gabinete del presidente Donald Trump, dijo que existe "toda una red delictiva dirigida por el gobierno cubano, que vende equipos médicos de pésima calidad. Supuestamente, estas empresas venden sillas de ruedas y rodilleras, pero solo tienen una lista de pacientes. Le cobran a Medicaid por ellos".

El esquema de fraude, revelado desde hace décadas, consiste en registrar compañías que facturan productos o servicios inexistentes al Medicare y Medicaid, al ser descubiertos, muchos de los implicados huyen a Cuba con el dinero, en la mayoría de los casos, sin el riesgo de ser extraditados como prófugos de la justicia estadounidense.

El secretario de Salud mencionó el hallazgo de “un hotel con 129 habitaciones, donde en cada una de ellas operaba una de estas empresas de equipos médicos duraderos”.

"En el sur de Florida hay el doble de empresas de equipos médicos duraderos que de restaurantes McDonald’s. La mayoría de ellas no vende nada; solo están ahí para robarle al gobierno federal", agregó el funcionario.



La declaración se difundió directamente a través de la cuenta oficial del movimiento MAHA Action, nombrado así por las iniciales de Make America Healthy Again (Hacer América Saludable Otra Vez), la iniciativa con la que RFK Jr. sorprendió en agosto de 2024 cuando abandonó su campaña como candidato a la presidencia como independiente para darle apoyo pleno a su entonces rival republicano, Donald Trump.



RFK Jr. ya había hablado en febrero del tema en entrevista con el influencer Joe Rogan, donde mencionó que Cuba "mantiene una operación en Florida en la que abren pequeños apartados postales para equipos médicos duraderos, tales como rodilleras y sillas de ruedas. Y resulta que no disponen de rodilleras ni de sillas de ruedas, pero sí cuentan con números de identificación de pacientes. Así que simplemente fingen estar enviándoselos a la gente".

En la conversación con Rogan, el secretario de Salud se refirió al hotel de las 129 habitaciones que acogían a las compañías de fraude cubanas. "Entramos, clausuramos los negocios y, de inmediato, ellos regresan a Cuba. Al parecer, toda esta trama está dirigida por el gobierno cubano", comentó.



La misma denuncia la viene reiterando en las últimas semanas el Dr. Mehmet Oz, el administrador de los Centros de Medicare y Medicaid Services (CMS).

En una entrevista con la cadena de noticias Fox News, el funcionario dijo que en el área de Miami “hay un fraude descontrolado, y creemos que el Gobierno cubano podría estar involucrado en este esquema”.

Las recientes acusaciones de estos funcionarios generaron una protesta formal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.

En un comunicado, la cancillería del régimen dijo que "se trata de una calumnia más promovida por sectores anticubanos".

"Cuba ha procesado a personas que radican en el teritorio nacional y han estado vinculadas a fraude al Medicare de Estados Unidos. Asimismo, a través de mecanismos bilaterales, las autoridades cubanas han compartido y solicitado a Estados Unidos información sobre personas asociadas a delitos financieros y ha requerido asistencia para la devolución de ciudadanos cubanos radicados en ese país que evadieron las leyes cubanas y están acusados por contravenciones de este tipo. Los funcionarios del Gobierno de Estados Unidos que se citan para esta calumnia faltan a la verdad conscientemente", dijo el MINREX.

En la declaración aseguran que existe voluntad "de enfrentar de manera conjunta los delitos transnacionales originados en EE.UU. mediante el intercambio oportuno de información".