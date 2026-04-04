Administración Trump señala a La Habana como cómplice del fraude al Medicare

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La Administración Trump señaló a La Habana como cómplice del fraude al sistema de salud pública estadounidense.

La denuncia la viene reiterando en las últimas semanas el Dr. Mehmet Oz, el administrador de los Centros de Medicare y Medicaid Services (CMS).

El doctor aseguró que el régimen cubano podría estar involucrado en los fraudes masivos a estos programas de salud en el sur de la Florida.

En una entrevista con la cadena de noticias Fox News, el funcionario dijo que en el área de Miami “hay un fraude descontrolado, y creemos que el Gobierno cubano podría estar involucrado en este esquema”.

De acuerdo con el Dr. Oz, en esta área existe el doble de proveedores de equipos médicos duraderos que restaurantes de McDonald’s. “Y no es porque Bobby Kennedy [Secretario de Salud] esté cerrando McDonald’s”, ironizó.

No es primera vez que el Dr. Oz hace referencia al fraude con el Medicaid y el Medicare en Florida. A finales de marzo, solicitó a las autoridades estatales información sobre cómo Florida está combatiendo este flagelo.

En el sur de Florida, uno de los principales objetivos son las estafas relacionadas con equipos médicos duraderos. “Pueden robar el número del beneficiario y nunca envían el producto”, había dicho el Dr. Oz a los medios.

“Fingen enviarlo, pero en realidad nunca sale nada. Así que no hay costo de mercancía vendida, no hay inventario, no hay nómina. Nadie trabaja en el lugar, pero generan millones de dólares en facturas falsas”, agregó.