Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:
Titulares

Administración Trump señala a La Habana como cómplice del fraude al Medicare

El administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, el Dr. Mehmet Oz, asiste a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) de 2026 en Grapevine, Texas, EE. UU., el 26 de marzo de 2026. REUTERS/Callaghan O'Hare
El administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, el Dr. Mehmet Oz, asiste a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) de 2026 en Grapevine, Texas, EE. UU., el 26 de marzo de 2026. REUTERS/Callaghan O'Hare

La Administración Trump ha acusado al gobierno cubano de estar implicado en redes de fraude masivo contra el sistema de salud pública de Estados Unidos, señalando especialmente a esquemas en el sur de Florida.

Getting your Trinity Audio player ready...

La Administración Trump señaló a La Habana como cómplice del fraude al sistema de salud pública estadounidense.

La denuncia la viene reiterando en las últimas semanas el Dr. Mehmet Oz, el administrador de los Centros de Medicare y Medicaid Services (CMS).

El doctor aseguró que el régimen cubano podría estar involucrado en los fraudes masivos a estos programas de salud en el sur de la Florida.

En una entrevista con la cadena de noticias Fox News, el funcionario dijo que en el área de Miami “hay un fraude descontrolado, y creemos que el Gobierno cubano podría estar involucrado en este esquema”.

De acuerdo con el Dr. Oz, en esta área existe el doble de proveedores de equipos médicos duraderos que restaurantes de McDonald’s. “Y no es porque Bobby Kennedy [Secretario de Salud] esté cerrando McDonald’s”, ironizó.

No es primera vez que el Dr. Oz hace referencia al fraude con el Medicaid y el Medicare en Florida. A finales de marzo, solicitó a las autoridades estatales información sobre cómo Florida está combatiendo este flagelo.

En el sur de Florida, uno de los principales objetivos son las estafas relacionadas con equipos médicos duraderos. “Pueden robar el número del beneficiario y nunca envían el producto”, había dicho el Dr. Oz a los medios.

“Fingen enviarlo, pero en realidad nunca sale nada. Así que no hay costo de mercancía vendida, no hay inventario, no hay nómina. Nadie trabaja en el lugar, pero generan millones de dólares en facturas falsas”, agregó.

  • 16x9 Image

    Hanoi Martínez

    Hanoi Martínez colabora con Martí Noticias. Graduado de la Universidad de Holguín, fue corresponsal de HispanoPost en Cuba y se desempeñó como productor y editor de noticias en Telemundo Miami y MundoHispánico Atlanta. Trabajó en el Congreso federal como Asistente de Comunicaciones. Actualmente da cobertura a temas de política nacional y de Latinoamérica para Martí Noticias y conduce el programa Washington al Día, de Radio Martí.

This item is part of

Relacionados

Foro

XS
SM
MD
LG