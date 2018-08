EEUU: Repatriados no pueden recibir pagos de Seguridad Social en Cuba

Para reportar violaciones

Las personas pueden informar casos de posibles fraudes relacionados con los programas de Seguro Social o SSI a la Oficina del Inspector General. Pueden informar de manera anónima:

Por teléfono, llamando al número gratuito 1-800-269-0271 (1-866-501-2101, si es sordo o tiene problemas de audición)

Por fax: 1-410-597-0118

Por correo a la siguente dirección:

Social Security Administration

Office of the Inspector General

Attention: OIG Fraud Hotline

P. O. Box 17785

Baltimore, Maryland 21235-7785

Por Internet: http://oig.ssa.gov/report-frau-waste-or-abuse

El informe debe describir la supuesta violación e identificar al presunto violador. Debe también incluir toda la información posible: nombre, dirección, número de teléfono y número de Seguro Social del presunto infractor.

Si desconoce el número de Seguro Social, debe incluir otra información de identificación, tal como la fecha y el lugar de nacimiento y los nombres de los padres del presunto violador.

Los reportes sobre casos de posibles fraudes relacionados con el programa de Medicare enviarlos a:

Office of the Inspector General, Department of Health & Human Services, Attention: Hotline, P.O. Box 23489, Washington, DC 20026. El número telefónico gratuito es 1-800-447-8477 y el sitio de Internet es www.oig.hhs.gov/fraud/hotline/