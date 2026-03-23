Hermano de preso político Luis Robles obtiene cambio de medida cautelar y espera juicio en libertad

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Lester Fernández Elizástegui, joven de 24 años y hermano del prisionero político Luis Robles, fue excarcelado el pasado viernes de la prisión de Valle Grande en La Habana. Fernández permaneció 20 meses bajo arresto preventivo sin haber sido llevado a juicio.

Aunque inicialmente se le notificó una "libertad inmediata", las autoridades precisaron posteriormente que se trata de un cambio de medida cautelar a la espera del proceso judicial.

Su madre, Yindra Elizástegui, explicó desde España a Martí Noticias que la familia conoció el estatus legal exacto al presentarse en la unidad policial de Dragones, en La Habana Vieja.

“Le dicen que es libertad inmediata, pero le orientan que debe de presentarse a la PNR [Policía Nacional Revolucionaria] donde pertenece... Cuando se presenta allí, que lo buscan en la computadora, le informan que él no está de libertad. A él como que se le aprobó un cambio de medida para que esperara el juicio fuera de prisión”, detalló Elizástegui.

Los hechos que provocaron la detención de Fernández ocurrieron en julio de 2024, durante una fiesta de cumpleaños en su vivienda. Según testimonios de los presentes, un agente de la policía ordenó bajar el volumen de la música y, tras un incidente donde se denunció abuso de poder y agresiones físicas contra el joven, este fue arrestado.

Actualmente, Fernández enfrenta cargos por atentado. Antes de su traslado al penal de Valle Grande, el joven pasó por la unidad de Dragones y el centro de instrucción de Picota. Su familia sostiene que la demora en el juicio y el rigor del encierro han sido un castigo indirecto por la visibilidad de la protesta de su hermano, Luis Robles, condenado a cinco años tras manifestarse con un cartel en el bulevar de San Rafael, en la capital cubana, en 2020.

Durante el período de encarcelamiento de Lester, falleció su padre, Anselmo. La familia vincula el deterioro de su salud con las tensiones por su permanencia en prisión y las arbitrariedades que se han cometido. Tras una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Militar por el trato policial en contra de sus hijo al momento del arresto, Anselmo fue citado a un careo en la unidad de policía de Cuba y Chacón.

“Allí se enfrentó a careos que, según el relato, estuvieron llenos de mentiras por parte de las autoridades y del oficial agresor (Yusdel Lozada). Sólo dos o tres días después de ese evento, Anselmo sufrió el primero de dos infartos cerebrales que le causaron la muerte”, afirmó Yindra Elizástegui.

A pesar de la salida de su hijo de prisión, Elizástegui recordó que la situación de los presos políticos en la isla sigue siendo crítica. La madre agradeció el apoyo de Martí Noticias y de todas las personas que se mantuvieron al tanto de la situación de sus hijos, reafirmando su compromiso con el resto de los presos políticos cubanos.

“Nuestra lucha continúa, porque yo, como madre, todavía declaro que me quedan más de mil hijos aún en la mazmorra, y seguiré alzando la voz por ellos y por una Cuba libre”, declaró.