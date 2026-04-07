OCDH denuncia más represión en Cuba: 277 acciones en marzo

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El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció que durante el mes de marzo se registraron al menos 277 acciones represivas en la isla, entre ellas 53 detenciones arbitrarias y 224 abusos contra activistas, opositores y ciudadanos.

La organización, con sede en Madrid, advirtió que la represión continúa pese a los anuncios oficiales de excarcelaciones vinculadas a acuerdos con el Vaticano.

“Estos datos demuestran que más allá de las operaciones de propaganda, principalmente enfocadas en el exterior, el régimen sigue reprimiendo a aquellos que piensan distinto”, dijo a Martí Noticias Yaxis Cires, jefe de Estrategias del OCDH.

El informe subraya que, hasta la fecha, “no ha sido excarcelado ningún preso político como parte del indulto anunciado por el régimen cubano”, lo que pone en duda el alcance real de esas medidas.

Cires fue enfático al señalar que la situación refleja una dinámica de “puerta giratoria”. “Por un lado salen unos pocos y por otro lado siguen metiendo gente a la cárcel”, afirmó.

Entre los patrones represivos documentados se encuentran 76 casos de sitios policiales a viviendas, 40 abusos contra presos políticos, 28 citaciones y 26 actos de hostigamiento. Las provincias más afectadas fueron La Habana, Santiago de Cuba, Ciego de Ávila y Villa Clara.

El informe también alerta sobre la detención de menores de edad. Entre los casos más graves se encuentran el de Jonathan Muir Burgos, de 16 años, quien permanece detenido tras protestas en Morón, y el de Christian de Jesús Crespo Álvarez, también de 16, que continúa incomunicado desde su arresto.

“En los últimos actos represivos han detenido de manera arbitraria a jóvenes de 16 años, menores de edad incluso. Por tanto, la situación es gravísima”, advirtió Cires.

Otros incidentes incluyen la detención del ex preso político del 11J Armando Sardiñas, la periodista independiente Yunia Figueredo Cruz y el opositor Guillermo “Coco” Fariñas, en un contexto que la organización describe como criminalización de la protesta pacífica.

El OCDH también cuestionó las excarcelaciones anunciadas por el gobierno cubano. Según el organismo, de las 51 personas que supuestamente serían liberadas en virtud del acuerdo con el Vaticano, solo 27 eran presos políticos. “Lo reiteramos: estamos ante una puerta giratoria”, insistió Cires.

El representante del OCDH hizo un llamado a la comunidad internacional a no dejarse influir por la narrativa oficial. “Pedimos que no se dejen arrastrar por la propaganda del régimen que intenta confundir”, concluyó.