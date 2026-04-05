Excarcelaciones en Cuba: moneda de cambio del régimen

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La Habana anunció esta semana que indultaría a más de 2.000 prisioneros, la mayor excarcelación de la última década. Pero, casi 72 horas después de que iniciaran el proceso, no hay reportes de ningún prisionero político entre los beneficiados.

Activistas y organizaciones de derechos humanos, que contabilizan en más de mil los prisioneros políticos que cumplen condenas actualmente en las cárceles de la isla, consideran que el indulto vuelve a evidenciar la habitual estrategia de aparente "apertura" que el régimen ha utilizado durante décadas de cara a la opinión pública internacional.

Antes de 1959 en Cuba existían unas 15 prisiones, según reportes históricos citados por diversas organizaciones independientes, como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), que en la actualidad cifra en más de 200 los centros penitenciarios en la isla.

Estos datos muestran que, aunque la población se duplicó desde los años 50, el número de prisiones se multiplicó por diez o más, como parte de un sistema de represión estructural.

Martí Noticias resume algunos de los procesos de excarcelaciones anunciados por el régimen. En la mayoría de los casos, estas han respondido a presiones externas, etapas de negociación con Estados Unidos o a mediaciones con la iglesia.

1962

La primera gran excarcelación el régimen la inició en 1962, luego de meses de negociación entre EEUU y Cuba tras la invasión de Bahía de Cochinos. El 21 de diciembre de ese año ambos gobiernos firmaron un acuerdo para intercambiar a casi 1.200 prisioneros por $53 millones de dólares en alimentos y medicinas.

1978

A finales de la década de 1970, el ascenso del presidente Jimmy Carter abrió una etapa de acercamiento entre Cuba y Estados Unidos. En ese contexto, el gobierno cubano promovió un diálogo con la comunidad exiliada y permitió el regreso temporal de miles de emigrados.

El acuerdo incluyó la excarcelación de unos 3.600 presos: 3.000 condenados por delitos contra la seguridad del Estado y 600 por violaciones de las leyes migratorias. La mayoría fue liberada durante 1979.

1984

En plena Guerra Fría y con Ronald Reagan en la Casa Blanca, Cuba mantenía estrechos vínculos con la Unión Soviética. A pesar del clima de confrontación, se produjeron gestiones puntuales para la liberación de prisioneros.

En 1984, el reverendo Jesse Jackson logró la excarcelación de 26 presos políticos cubanos y 22 ciudadanos estadounidenses detenidos en la isla por cargos relacionados con drogas.

Años 90

Durante los años 90 y principios de los 2000 continuaron las excarcelaciones individuales o en pequeños grupos, casi siempre condicionadas al destierro definitivo y a gestiones del Vaticano, gobiernos europeos u organizaciones de derechos humanos.

El gobierno mantuvo una política de opacidad, sin cronologías oficiales ni listados completos. El registro de estos casos quedó en manos de ONGs, testimonios de expresos y reportes de otros organismos.

2010-2011

En julio de 2010, tras la huelga de hambre de Guillermo Fariñas, la muerte de Orlando Zapata Tamayo y la presión de las Damas de Blanco, se alcanzó un acuerdo histórico entre Raúl Castro, el cardenal Jaime Ortega, y el ministro de Asuntos Exteriores de España, Miguel Ángel Moratinos, que acordaron la excarcelación de los presos políticos de la Primavera Negra. En la mayoría de los casos, la liberación estuvo condicionada al destierro.

Los opositores cubanos, considerados presos de conciencia por varias organizaciones defensoras de derechos humanos, fueron encarcelados en 2003.

La última liberación de este grupo tuvo lugar en marzo de 2011.

2015

Con el restablecimiento de relaciones entre el régimen cubano y la administración del presidente Barack Obama, fueron excarcelados 53 presos políticos en enero de 2015.

En ese caso el régimen lo presentó como un gesto de buena voluntad en el contexto de la reapertura de embajadas y el alivio parcial de sanciones.

Con la vista de Obama a la isla, el General respondió cínicamente a un periodista de CNN que se interesó por los presos políticos: "Presos políticos… ¿Qué presos políticos?".





2025

El 15 de enero de 2025, el régimen anunció la excarcelación de 553 prisioneros, vinculando la medida a negociaciones con la Iglesia Católica en el contexto del Jubileo de 2025 proclamado por el papa Francisco.

Sin embargo, según Prisoners Defenders, solo 219 presos políticos fueron excarcelados y bajo severas condiciones y amenazas.

La medida se produjo pocos días después de que la Administración Biden retirara a Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo.

2026

Este año Cuba anunció la excarcelación de 51 presos en marzo y apenas unas semanas después informó del indulto a 2010 prisioneros.

Javier Larrondo, director de PD, cifra en 27 los presos políticos excarcelados como parte de los 51 y ninguno hastaa ahora de los del indulto.

En declaraciones a nuestra redacción alertó que muchos en realidad son presos comunes y no detenidos por motivos políticos —como los acusados de desacato, resistencia o delitos contra la seguridad del Estado—.

En sus palabras, el régimen estaría realizando un “mero drenaje carcelario”, similar al de años anteriores, motivado en parte por el elevado número de reclusos —cercano al 1% de la población—, lo que resulta económicamente insostenible.