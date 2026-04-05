Periodista independiente denuncia vigilancia en peregrinación de Semana Santa

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La periodista independiente cubana, Camila Acosta, denunció en sus redes sociales la presencia de agentes de la Seguridad del Estado vigilando la peregrinación por el Viernes Santo de la Iglesia Católica en La Habana.

“Había varios oficiales, hombres y mujeres, vestidos de civil, quienes se mezclaban con el resto de la población, siempre vigilando que alguno no se fuera a ‘pasar de listo’ y sacara algún cartel o gritara alguna consigna por la libertad de Cuba”, publicó en Facebook la reportera de Cubanet.

Acosta apoyó su escrito con capturas de pantalla del video de su transmisión en vivo para Cubanet Noticias de esta procesión, en las que se ven algunos de los que ella identifica como agentes de la policía política.

“Me rodearon en momentos determinados, también vi cómo vigilaban de cerca y rodeaban a Leonardo Romero Negrín. Así, fui testigo de cómo logran inmovilizar enseguida a aquellos que en marchas, peregrinaciones o manifestaciones se constituyen en líderes. Eso mismo hicieron el 11J”, apuntó.

Según la periodista independiente cubana, unas mil personas estuvieron en esa peregrinación de Viernes Santo en La Habana, pero ella estimó en un centenar los que, dijo, serían policías y agentes de la Seguridad del Estado.

“En momentos tan tensos para Cuba, de aumento de la presión de Washington y del descontento popular, la Seguridad del Estado trata de mantener el control con represión. De haber alguien gritado un ‘Viva…’, antes de decir el resto de la frase, hubiese sido inmovilizado y apartado”, afirmó.

Camila Acosta señaló en su publicación que los agentes de la policía política no se ocultaron en esa peregrinación.

“Todo lo contrario. El régimen teme la más mínima explosión o estallido social. Saben que perdieron el relato y el apoyo popular. Solo les queda infundir terror”, aseveró.