Fiscal estatal de Florida sobre investigación contra Raúl Castro: Lo estamos tomando muy en serio

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A inicios de marzo pasado, el fiscal general de la Florida, James Uthmeier, informó que habían reabierto una investigación criminal al dictador cubano Raúl Castro, por su supuesta responsabilidad en la orden del derribo de las dos avionetas de Hermanos al Rescate, el 24 de febrero de 1996.

"Lo estamos tomando muy en serio y no dejaremos ningún detalle sin investigar”, aseguró este jueves Uthmeier en declaraciones a Telemundo 51 cuando fue cuestionado sobre la pesquisa que implicaría la imputación de cargos estatales contra Castro, de 94 años.

“Trabajamos mano a mano con la Fiscalía federal en el sur de Florida. Es una prioridad porque hay víctimas de Castro y tiene que haber justicia”, dijo e indicó que está al tanto de las conversaciones entre la Administración Trump y personas cercanas al poder en Cuba.

Aunque repitió que no puede dar a los medios detalles en específico sobre el avance del expediente reabierto aclaró que no interferirán "en los objetivos diplomáticos, pero tenemos una autoridad única en Florida”.

A inicios de marzo, el propio fiscal James Uthmeier informó la decisión de reabrir el caso a nivel estatal. “Hace varios años se abrió un expediente, pero el caso se cerró. Cuando lo supe, reactivamos el expediente. Así que la investigación continuará”.

“Sé que muchos miembros de la Legislatura Estatal y otras personas en Florida quisieran ver algún tipo de resolución e, idealmente, a responsables”, agregó el funcionario, designado como Fiscal Estatal por el gobernador Ron DeSantis, en sustitución de la ahora senadora federal Ashley Moody.

El pasado 24 de febrero se cumplieron 30 años del asesinato de Armando Alejandre, Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales, los pilotos de Hermanos al Rescate, que patrullaban el Estrecho de la Florida para avistar balseros y luego notificar a los Guardacostas para su rescate.

A propósito del aniversario, los congresistas republicanos Carlos Giménez, Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Nicole Malliotakis enviaron una carta al presidente Donald Trump solicitando que el Departamento de Justicia reabra una investigación criminal federal sobre el derribo de las avionetas.

En la misiva se hace referencia a los antecedentes que vinculan al hermano del fallecido dictador Fidel Castro, el general Raúl Castro, en lo más alto de la cadena de mando que ordenó el derribo de los aviones de Hermanos al Rescate, por lo cual piden que se presenten cargos criminales en su contra.